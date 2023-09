Legkevesebb kétezer medvének nem jut élőhely az országban – de inkább kétszer ennyinek

A genetikai minták alapján végzett medveszámlálás is azt bizonyítja, hogy több ezer medvének nem jut élőhely – tudtuk meg Benedek Barnától, a tudományos igényű felmérést végző munkacsoport, illetve a Vadállomány Professzionális Kezelését Célzó Egyesület elnökétől. A felmérést valószínűleg még jövőre is folytatják a pontosabb adatok érdekében.

A minisztérium 22 ezer mintavételhez szükséges ilyen dobozkát szerzett be, ebből már 10 ezret elhasználtak a medvefelmérést végzők, sőt – mint Benedek Barna tájékoztatott – a labormunkával is jól haladnak: több mint nyolcezer mintát már kielemeztek.

Tekintve, hogy a Marian Dracea Erdészeti Kutatóintézet az élőhelyek felmérése után arra jutott, hogy az országban legtöbb négyezer medvének lenne élőhelye, már most is kijelenthető, hogy kétezer medve a saját természetes élőhelyén kívül kénytelen megélni.

Bár már így is elég sok ellenségünk van, kimondom, ezeket a medvéket, amelyek bemennek a falvakba, városokba, a házakba, élelmet kunyerálnak az autósoktól, ki kellene lőni, mert ők már a bocsaiknak is ezt a viselkedésmódot örökítik tovább. Csak így lehet ezt a viselkedésbeli anomáliát visszafordítani, megszüntetni. Az áthelyezés nem megoldás. A szimpóziumon az is elhangzott, hogy az áthelyezett medvék 99 százaléka visszatér oda, ahonnan elvitték. S ha nem, akkor az új helyen is ahhoz hasonló problémákat okoz, mint amilyenek miatt kiemelték eredeti környezetéből