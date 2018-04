Külföldi munkavállalás – nem kellenek a kérdőjelek! (x)

A külföldi munka sem különbözik sokban más munkától. Ezt is meg kell szerezni, el kell végezni, hozzá kell szokni, és ezt sem csak önmagáért tesszük, hiszen mindenki valamilyen kitűzött célt szeretne elérni általa. Az indokok mindig mások: van, aki lakást szeretne vásárolni, van, aki adósságot akar törleszteni, és van, aki egyszerűen csak szeretné, hogyha a munkájával végre olyan életkörülményeket teremthetne magának, mint amit elképzelt.

A külföldi munkavállalás mindig sok kérdőjellel kezdődik. Sose tudni biztosan, mi fog várni az új munkahelyen, milyenek lesznek a körülmények, az elvárások, hogyan fogadnak majd az új kollégák, és hosszasan sorolhatnánk az ilyenkor megfogant kérdéseket, melyeket újra és újra feltesznek álláskeresőink. Vera és Laci is a Clearservice-t választotta, és most már tudják is, hogy jól döntöttek.

„Azért tűnt nekem annyira biztosnak ez a cég, mert nem a kizsákmányolásról szólt, hogy be kell fizetni bizonyos összeget, és majd utána küldenek ki dolgozni. Nem kértek előre semmit,

bíztak bennünk, hogy nem csak kitaníttatjuk magunkat és majd lelépünk, hanem bizalommal fordultak felénk, és mi rá akartunk szolgálni erre a bizalomra a munkánkkal és a kitartásunkkal.

Az volt a célunk, hogy vehessünk egy közös lakást és egy autót. Kint teljesen más világ fogadott, teljesen más élet. Egy nagyon kellemes lakásba, kellemes környezetbe kerültünk, a kollégák vacsorával vártak, ami meglepett minket. Egy igazán szép szobát kaptunk, amit igyekeztünk otthonná alakítani. Egészen más életformánk volt kint. Más volt mindentől és mindenkitől távol, nem azért, mert itthon annyira rossz volt, csak nem voltak azok a gondjaink, hogy jön a számla és ki kell fizetni, ezt kell, azt kell csinálni. Inkább csak magunkra gondoltunk és a munkánkra, hogy jó legyen, hatékonyan tudjunk dolgozni, és a céljainkat elérjük, meg tudjuk valósítani azt a tervet, amit kitűztünk magunknak, hogy fel tudjunk mutatni valamit. Soha nem felejtem el, az utolsó hónapi fizetésemből tudtam nem egy extra, de egy fiatalabb autót venni. A gyerekeinket is tudtuk segíteni, például az esküvőjük megrendezésében. Rengeteg olyan dolgot megvettünk, amit azelőtt itthon nem tudtunk. Mi nagyon örülünk, hogy ez az újsághirdetés megváltoztatta az életünket és összejött nekünk ez a külföldi munkalehetőség.”

