Krónika Live: a NATO–orosz feszültség Ukrajnából nézve

Diplomaták kölcsönös kiutasításán már túl vagyunk, az Egyesült Államok és Oroszország magas rangú képviselői pedig havonta többször is tárgyalnak a diplomáciai lehetőségekről, a megbeszélések azonban általában fenyegetőzésekkel érnek véget.

Vladimir Putyin, Oroszország elnöke • Fotó: Pixabay.com

Dúl a gazdasági és az úgynevezett hibrid háború, de a lőfegyverek egyelőre némák maradtak. A Kelet és Nyugat közötti határmezsgyén fekvő Ukrajna azonban, még ha nem is hivatalosan, de már évek óta gyakorlatilag háborús viszonyban áll Oroszországgal, és ma is százezernél is több orosz katona állomásozik a határán arra várva, hogy akármikor lerohanhassák az országot.

Van-e még esélye a diplomáciának, vagy a felhalmozott feszültség mindenképpen valamilyen harcba fog torkollni?

Hogyan élik meg a mindennapokat most abban az országban, amelynek hovatartozása hosszú távon is eldőlhet a mostani krízis alatt? A Kárpátalján élő és dolgozó K. Debreceni Mihály újságíróval elemezzük a helyzetet.

