Kiesett Vizi Imre az élő műsorban, biztosan nem lesz már magyar előadó az Eurovízión

A romániai Eurovízió színpadán • Fotó: TVR1

A romániai döntőt március 5-én tartják majd, akkor a következő 10 dal mérkőzik meg: Alex Parker & Bastien: All this love; Andrei Petruş: Take me; Cream, Minodora, Diana: România mea; Petra: Ireligios; Kyrie Mendél: Hurricane; MOISE: Guilty; Gabriel Basco: One night; VANU: Never give up; WRS: Llamame; Dora Gaitanovici: Ana. Tehát ezek közül az előadók közül derül ki, hogy ki képviseli majd Romániát a Torinóban megrendezendő 66. Eurovíziós Dalfesztiválon.

Az Eurovision Románia Facebook-oldalon szombaton este közzé is tették a továbbjutók névsorát, de az nem aratott osztatlan sikert, sőt. A posztra született reakciók közt ma délben kétezer dühös volt, szemben 149 lájkkal. A hozzászólások sem kecsegtetőek, legtöbben szégyenteljesnek minősítik a zsűri döntését.