Kevesebb óraszámmal kezdenek a cikluskezdő osztályok, de nem tudni még, hogy otthon vagy a tantermekben

A tervek alapján a kevesebb tanóra nem feltétlenül jelent majd kevesebb tananyagot • Fotó: Haáz Vince

A román oktatási rendszer egyik alapproblémája a tananyag sűrűsége és mennyisége, ez utóbbin enyhít az a jogszabályváltozás, amely szeptembertől lép alkalmazásba. Klaus Iohannis államfő még tavaly novemberben kihirdette a cikluskezdő iskolások óraszámcsökkentésére vonatkozó törvényt, amely elrendeli a 2020–2021-es tanévtől az előkészítő osztályban, az ötödik és a kilencedik osztályban a kötelező tanórák számának a csökkentését.

Szeptembertől hetente egy órával kevesebbet fognak tanulni a legkisebbek, azaz 18 kötelező tantárgy szerepelhet a törzsanyagban, továbbá egy opcionális, a nemzeti kisebbségek esetében pedig ehhez még hozzájön az anyanyelvi oktatás.

Egy magyar előkészítős gyerek számára ez átlagban napi négy-öt órát jelentene. A személyiségfejlesztés órából egyet kivesznek, amelyet végül heti egy órában tanítanak majd nekik. Az első osztályosok órarendjéből is eltűnik egy román óra, így 19 kötelező tanóra lesz egy héten, plusz az anyanyelvi oktatás. Első, második és harmadik osztályban is hat-hat román óra lesz kötelező, negyedikben öt.

A testnevelés, sport és egészség tárgyú tanórák száma csökken, a játék és mozgás óra például teljesen megszűnik harmadik osztálytól, második osztályban heti egy órát tartanak ebből a diákoknak az eddigi kettő helyett. A vizuális művészet és gyakorlati készségek tanítási ideje is csökken, az eddigi heti két tanórából egy marad a harmadik osztályban – derül ki a minisztérium munkaterveiből.

HIRDETÉS

Személyiségfejlesztésre nem lesz szükség?

Az öt-nyolc osztályosok tanóraszámának csökkentésén és a szakbizottság által fölöslegesnek vélt tantárgyak megszüntetésén is dolgozik az oktatási minisztérium, amely szeptember 14-étől köteles betartani azt a törvényt, amely előírja, hogy az általános iskolások órarendjéből is legkevesebb heti öt tanórát ki kell venni. Az oktatási minisztériumnak az általános iskolás oktatási keretterv felülvizsgálatával foglalkozó munkacsoportja által készített tantervváltozatokban

többek között szerepel a vallás, zene és rajz, valamint a testnevelés és sport tantárgyak osztályzatainak a megszüntetése, eltűnne a zene vagy a rajz a kötelező tantárgyak közül (a gyerek választ évente ezek közül egyet),

a személyiségfejlesztés és a műszaki oktatás vagy technológia tantárgyak is megszűnnének önálló tantárgyaknak lenni – a személyiségfejlesztés bekerülne az osztályfőnöki óra tananyagába.

Egy másik változatban eltűnne a latin nyelv oktatása, valamint kevesebb óraszámban tanítanák a második idegennyelvet, fizikát, kémiát, biológiát, földrajzot és történelmet.

Eszerint is kiiktatnák a műszaki oktatást és a személyiségfejlesztést. Van egy olyan változat is, amely a szülők és a tanárok számára kiküldött kérdőívekre adott válaszok alapján állt össze. Ebből a változatból is kiiktatnák a latin nyelvet, a vallás megmaradna kötelező tantárgynak, és a személyiségfejlesztést az osztályfőnökre bíznák.

A tervek szerint most csak a cikluskezdő osztályokban valósulna meg a változás, a 2025–2026-os tanévig viszont minden osztályra kiterjesztik a tanóraszámok csökkentését.

Az óraszámcsökkentés önmagában nem megoldás

A legtöbb szülő egyetért a tanóraszámok csökkentésével, azt azonban szinte egyöntetűen vallják, ez nem elegendő, hiszen a tananyag csökkentése nélkül nem enyhül a gyerekek leterheltsége. Szabó Ödön oktatásügyekkel foglalkozó képviselő szerint alapvető fontosságú lenne, hogy a tananyag mennyisége is változzon, mert az nem sokat oldana meg, ha csak az órák száma csökkenne. Az RMDSZ-es politikus elmagyarázta, szó volt arról, hogy ezzel párhuzamosan indulnak kísérleti programok is, amelyekben nem csak az óraszámot, hanem a tananyagmennyiséget is csökkentik.

Nincsenek még végső döntések a minisztériumban, egyfajta elemzés zajlik minden tantárgyra vonatkozólag.

Három dolgot kértünk: ne csak az órákkal, hanem a tananyag terheltséggel is foglalkozzanak, hiszen nem megoldás az, ha kevesebb órában ugyanazt a mennyiséget kell megtanulni. Továbbá azt kértük, hogy ne feltétlenül csak tantárgyakat vegyenek ki, hiszen pályaorientáció szempontjából nem jó, ha beszűkítjük a diák lehetőségeit. Harmadik szempontként azt, hogy nem szeretnénk, ha sokáig húzná a minisztérium a döntést, mert minden változásra fel kell készíteni a diákokat és a pedagógusokat. A tanítóknak, tanároknak fel kell készülniük az órára, és az elmúlt évtizedek tanóraszerkezetét, felépítését át kell szervezniük. Nagy hülyeség lenne pár nappal az iskolakezdés előtt megterhelni ezzel is, amikor még azt sem tudja, hogy milyen formában kezdődik el a tanítás” – vázolta az RMDSZ kéréseit Szabó Ödön.

Hozzátette, már májusban a szükségállapot lejárta után jelezték a minisztériumnak, hogy hozzanak létre párhuzamos munkacsoportot a tananyag csökkentésének kidolgozására is, és el is indultak bizonyos folyamatok, ígéret is volt rá, de még nem látták ennek az elemzéseit, ezért azt sem meri kijelenteni, hogy szeptembertől várható a tananyag sűrűségének átszervezése.

Addig amíg nem látom a Hivatalos Közlönyben megjelenítve, nem mernék nagyot mondani, mert már láttam olyat, hogy megegyeztünk valamiben, és végül más lett az eredmény, amit közöltek velünk

– fejtette ki tapasztalatait az oktatásügyekkel foglalkozó politikus.