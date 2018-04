Két vadonatúj számmal jelentkezik az ABBA együttes

Bjoern Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad és Benny Andersson egy 2016. januári felvételen • Fotó: AFP

„Nem várt következménye lett annak a döntésnek, hogy összehozunk egy ABBA avatárturnét. Mind a négyen úgy éreztük, hogy 35 év után jó mulatság lesz újra összefogni és stúdióba vonulni” – fogalmaztak pénteken kiadott közös közleményükben.

A két szám közül az egyik címe I Still Have Faith In You (Még mindig hiszek benned), a dalt decemberben sugározza majd a BBC brit és az NBC amerikai televízió egy showműsorban, amelyben az ABBA tagjainak digitális avatárjai adják majd elő – írja a BBC News. Újabb közös munkájukról az ABBA tagjai azt írták, hogy

onnan kezdtük el, ahol abbahagytuk: olyan volt az egész, mintha megállt volna az idő, és csak egy rövid szünetre váltak külön útjaink.

Goral Hanser, az ABBA szóvivője az új dalokról közölte, hangzásuk a megszokott lesz, de modern is. „A stúdiómunka olyan volt, mint a régi időkben” – mondta az Aftonbladet svéd napilapnak nyilatkozva. Hanser hangsúlyozta, az együttes nem fog élőben fellépni, csupán hologramok lesznek a jövőbeni ABBA avatárturnén.

Nem várható el tőlük, hogy újra összeálljanak a színpadon. Nem fogják megtenni

– tette hozzá.

Az ABBA 1972-ben alakult, az Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus és Benny Andersson alkotta svéd csapat 1974-ben vívta ki magának a nemzetközi hírnevet, miután Waterloo című számukkal megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált. 1982-ben váltak szét útjaik, utoljára 1986-ban álltak együtt színpadon. Az elmúlt évtizedekben 400 millió példányban keltek el albumaik. Az elmúlt évtizedekben ellenálltak minden felhívásnak az újabb közös zenélésre, 2000-ben például állítólag egymilliárd dolláros ajánlatot kaptak egy turnéra. 2013-ban Agnetha Faltskog egy BBC-interjúban arról beszélt, hogy a múltban ő volt az, aki ki akart válni az együttesből. „Rég volt, öregszünk, éljük a magunk különböző életét” – magyarázta.

Az új dalokról szóló bejelentés bombahír a rajongóknak, akiket idén elkényeztet a londoni South Bank kulturális központban rendezett kiállítás a svéd együttes karrierjéről, miközben Bjorn Ulvaeus és Benny Andersson Tim Rice-szal közösen írt Chess (Sakk) című musicaljét is felújítják Londonban. A Mamma Mia című film folytatását Amanda Seyfried, Lily James és Cher főszereplésével július 20-án mutatják be a mozik.