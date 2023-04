Keletre vonul a télies időjárás, de továbbra is erős szélre, havazásra kell számítani

Hóhelyzet Székelyföldön: karácsonyra ilyent szeretnénk, de most húsvét jön

Számos helyen megmaradt a tegnap lehullott hó Székelyföldön, illetve néhol most is havazik – például Székelyudvarhelyen, noha a városban ahogy jön, úgy el is megy a hó. Nem így Gyergyó- és Csíkszéken.