Keddig még benevezhetnek az Ákovita Nemzetközi Párlat- és Pálinkaversenyre

Azok a párlatkészítők, akiknek nehézséget okoz eljuttatni mintáikat a szervezőkhöz a távolság miatt, postán, futárszolgálattal vagy bizonyos gyűjtőpontokon, megbízott személyeknél is leadhatják a benevezett italokat.

„A nevezési határidő tehát június 7., déli 12 óra, a mintákat le lehet adni személyesen az alábbi címen, de postán vagy csomagküldő szolgálattal is elküldhetők: As. Székely Gazdaszervezetek Egyesülete – Imre Angyal (0040756726303) Csíkszereda, postai irányítószám: 530103, M. Eminescu utca, 2/A szám, Hargita megye, Románia. Amennyiben a postai vagy csomagküldő szolgálat mellett döntenek a nevezők, úgy a minták legkésőbb június 10-éig kell megérkezzenek a szervezőkhöz. A nevezett mintákat személyesen hétfőtől péntekig, 8–16 óra között lehet leadni a fenti címen. A magyarországi pályázók a mintákat a következő címen is átadhatják: Budapest 1222, Dévény utca 42. szám. Kérjük, a minták beküldése előtt egyeztessenek telefonon Márton Andrással a +36 703 212 002-es telefonszámon, munkanapokon 7–14 óra között. A partiumi régióban megyénként az alábbi falugazdászok gyűjtik össze a mintákat: Szatmár megye: Fodor István – 0728 331 953; Bihar megye: Antal József – 0762 386 609; Szilágy megye: Sütő Attila – 0735 500 322; Máramaros megye: Tar Bálint – 0746 933 256. Akiknek pedig Sepsiszentgyörgy közelebb esik, behozhatják hétköznap 9–16 óra között az alábbi címre is: Sepsiszentgyörgy, Olt utca 17. szám (a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épülete, földszint), kontaktszemély: Szász Andrea falugazdász (0742 180 278)” – írják közleményükben a szervezők.

Tanfolyamra is készülnek

A pálinka- és párlatkészítés iránt érdeklődők idén az Ákovita keretében egy intenzív tanfolyamon is részt vehetnek. A kurzus a tervek szerint június 20-án indul, 6 napig tart, és elméleti és gyakorlati tudást is biztosít a szeszesitalok és a gyümölcsök megismerésétől az érzékszervi bírálatig. A tanfolyamról további részleteket hamarosan közzétesznek az Ákovita Facebook-oldalán és honlapján.

Akiket inkább a kóstolás, mintsem a pálinkakészítés érdekel, azok számára szintén június második felében párlat- és pálinkakóstolókat tartanak Csíkszereda különböző vendéglátóipari egységeiben. A kóstolókra előzetes jelentkezés szükséges, további részletek és az online jelentkezési ív hamarosan elérhető lesz az Ákovita honlapján és Facebook-oldalán is.