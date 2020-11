Jövőre marad a gyermekmentő szolgálat látogatása

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat rendszeresen segíti az erdélyi egészségügy munkáját. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Mint szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben írják, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvos-csoportja, elnöksége és tagjai őszinte érdeklődéssel és elkötelezettséggel tekintenek Erdély helyzetére, történéseire.

Ahol tudunk, segítünk, még most is, ezekben a járvány sújtotta időkben. Nyilvánvalóan a járvány a mi tevékenységünket is nagyban befolyásolja. Népes csoportokkal nem utazunk sem Erdélybe, sem Erdélyen túli területekre, ugyanakkor segítünk gyerekeknek, gyermekintézményeknek

– írják. Dr. Edvi Péter elnök így fogalmaz: „Valószínűnek tartom, hogy önkéntes orvosaink legközelebb 2021 őszén látogathatnak el Székelyföldre, de csak azok az orvosok és segítők utazhatnak majd a szervezésünkben, akik az utazás előtt legalább 2 héttel megkapták a Covid-védőoltást. Ugyanúgy, mint Székelyföldön, a csángóknál is tovább dolgozunk, futnak a különböző projektjeink, de természetesen a kapcsolattartás ott is nehézkesebb, mivel a csángók közül is sokan megbetegedtek. Több nagyobb projektünk is folyamatban van, de szokásunk szerint ezekről akkor nyilatkozunk majd, amikor az átadást ünnepeljük, előreláthatólag 2021-ben.”

A szervezet erőt és kitartást kíván mindazoknak, akik vezetik a járvány elleni védekezést. Ugyanakkor, mint írják, köszönet illeti mindazokat, akik segítenek a járvány leküzdésében, orvosoknak, mentősöknek és minden egészségügyi dolgozónak.