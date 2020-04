Jelentés New Yorkból – tudják, hogy túl lesznek rajta, ha betartják a távolságot

New York államban több mint 150 ezer fertőzöttet jegyeztek az elmúlt hetekben, itt a legsúlyosabb a helyzet világszerte, Spanyolországot is leelőzve. Folyton hallani lehet a mentőautók szirénáját, ott is gondot okoz a maszkhiány, de nincs kijárási tilalom, hiszen egy olyan individualista társadalomról beszélünk, ahol elképzelhetetlen a szabadságjogok ilyen mértékű korlátozása. Egy New Yorkban élő marosvásárhelyi édesanya mesélt arról, milyen most a lelassult élet a világ egyik legzajosabb városában.

Továbbra is sétálnak, sportolnak a New York-iak, de betartják a távolságot • Fotó: Harmath Orsolya

Este héttől a legtöbb városrészben a New York-iak erkélyükön állva tapsolják meg az egészségügyi dolgozókat, akiknek semmivel nem könnyebb a helyzetük, mint az ittenieknek, ott is a legtöbb kórház maszkhiánnyal küzd, és sokan elkapják a fertőzést a betegektől.

A járványügyi statisztikák nem a reális számot mutatják, hiszen a valóságban jelentősen magasabb a fertőzöttek aránya, sokan otthon vészelik át a betegséget, az orvosuk pedig azt tanácsolja, inkább maradjanak otthon, ne fertőzzenek meg másokat, ha nem súlyosak a tünetek. New Yorkban sok a bevándorló, szinte mindenki kétnyelvű, és sokan dolgoztak bejelentés nélkül a szolgáltatóiparban, akiknek jelentős része most elvesztette a munkáját.

Lehet apuka nélkül is szülni

Harmath Orsolya férjével és kisfiával Queens egyik településén, Long Island Cityben él tíz éve, és második gyereküket várják, aki május közepén érkezik. Mint mondta, New Yorkban elképzelhetetlen az, hogy ne apával vagy legalább dúlával szüljön valaki, ezért most nagy felháborodást kelt a kismamák körében, hogy sok kórház nem enged be mást, csak az édesanyát szülni.

„Nagy port kavar ez a szülni készülő nők körében, és biztosan megköveznének, ha elmondanám, hogy lehet apuka nélkül is szülni, mint otthon” – meséli a kismama. De talán ennél is nagyobb megrökönyödést okozott az az intézkedés, ami az újszülöttek védelmét szolgálja, azaz ha egy szülésre jelentkezett kismama tesztje pozitív, akkor miután megszüli a babáját, elveszik tőle, és csak azután kaphatja vissza, miután negatív lesz a teszteredménye – meséli Harmath Orsolya. Sok olyan orvos, akinek a praxisa megengedi, átállt az online rendelésre. Így végzi a munkája nagy részét például a kismama endokrinológusa is, akivel sms-ben kommunikáltak legutóbb, és mivel minden rendben volt a laboreredményekkel, nem volt szükség online beszélgetésre – mondta a kismama.

Az amerikai egészségügy sincs sokkal jobb helyzetben

New Yorkban lassan nincs is olyan lakó, aki ne ismerne koronavírussal fertőzött személyt. Több család lakik a társasházban, ahol élnek, nemrég pedig ők is kaptak értesítést arról, hogy van egy koronavírussal fertőzött személy a házban, ezért fokozottan figyeljenek a közös terek használatára. De a férje kollégája is elkapta a vírust, szerencsére egy hónapja nem találkoztak a munkatársukkal – mondta Harmath Orsolya.

Ott is szinte mindenkin lehet látni maszkot és kesztyűt az utcán, de az amerikai egészségügy – amelynek nagy része magán – sem áll sokkal jobban védőfelszerelések terén, mint a világ többi egészségügyi rendszere

– meséli a New Yorkban élő kismama. Pár napja hajnalban sikerült a férjének rendelni védőmaszkokat, amelyeket elajándékozott egy kórházban dolgozó ismerősüknek, ahol szintén maszkhiánnyal küszködnek. A futárok nem viszik fel az ajtóig a megrendeléseket, a kapusnál hagyják a csomagot, amelyet a lakók áttörölnek fertőtlenítővel miután elveszik onnan, és csak azután pakolnak ki belőle, valamennyien figyelnek a fertőtlenítésre – osztja meg a tapasztalatait az édesanya.