Itt és ekkor láthatjuk a hétfői teljes napfogyatkozást

Az Amerikai Egyesült Államok tizenöt államában készülnek a hétfői teljes napfogyatkozásra és az érkező több millió turista fogadására. A rendkívüli természeti jelenséget mi is megcsodálhatjuk online.

Részleges napfogyatkozás az Egyesült Államok területének nagy részén látható lesz, Los Angelesben a Nap mintegy felét foglalja majd el a Hold, ahogy Miamiban is. A fővárosban, Washingtonban csaknem 90 százalékos lesz – írja az MTI.

A legtöbben, mintegy 1 millióan Texast választják, ahol leghosszabb ideig lesz észlelhető a napfogyatkozás.

A The Perryman Group gazdasági és pénzügyi elemzőcsoport várakozása 1,5 milliárd dollár közvetlen turisztikai többletbevételről szól, de ez a járulékos bevételekkel együtt meghaladhatja a 4,5 milliárd dollárt. A legkomolyabb közvetlen bevételre Texas turisztikai ipara számíthat, mintegy 420 millióra, de New York államban is negyedmilliárd dollárt várnak.

Az Egyesült Államok területének jó részén áthaladó teljes napfogyatkozás, amelynek sávja a nyugati parttól és keleti partig húzódott, legutóbb 2017-ben volt. A két partvidéket érintő hasonló jelenség legközelebb 2045-ben lesz. Ugyanakkor az ország kisebb területeit érintő teljes napfogyatkozás 2033-ban Alaszkában lesz látható, majd 2044-ben Montana, valamint Észak-Dakota államban.

Hirdetés

A romániai égbolton sajnos nem lesz látható az esemény, online azonban mi is figyelemmel követhetjük, a Híradó.hu ajánlása szerint nézhetjük többek között a NASA, a Space.com vagy a Time and Date közvetítésében.

Romániai idő szerint este fél nyolc és éjjel tizenegy óra között érdemes figyelni a közvetítést, de a pontos adás az idősávon belül változik, mivel a közvetítés helyétől is függ, hogy ott mikor látható a körülbelül két és fél–négyperces jelenség.