Ismét háromezer felett az újonnan regisztrált megbetegedések száma

Megduplázódott a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma hétfőhöz képest, de a gyógyultak számában is jelentős a változás: közel 1500 fertőzöttet nyilvánítottak gyógyultnak az elmúlt napban. Az elvégzett tesztek száma is növekvő tendenciát mutat, ezzel párhuzamosan növekedik a megbetegedések száma is: ismét 3000 feletti az esetszám az országban.