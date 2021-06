Hetven új fertőzött, kétszer annyi gyógyult

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Koronavírus-helyzet június 18-án Székelyföld Románia Hargita 8283 (+1) Országos 1 080 140 (+70) Kovászna 8555 (+3) Elhunyt 32 212 (+97) Maros 23 961 (+5) Gyógyult 1 044 919 (+146)

Péntekig 9 524 657 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel az országban, 32 203-at az elmúlt egy napban végeztek el, a fertőzöttségi arány 0,21 százalékos. Az elmúlt huszonnégy órában összesen 97, koronavírussal diagnosztizált személy, 62 férfi és 35 nő haláláról érkezett jelentés – a most jelentett halálesetek közül 91 az elmúlt hónapokban történt, csak most vezették be a nyilvántartásba – ezzel 32 212-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. Intenzív osztályon 181 személyt kezelnek, 1 044 919 személyt gyógyultnak nyilvánítottak, ez 146 új gyógyultat jelent.

Ami Székelyföldet illeti, Maros megyében 5, Hargita megyében 1, Kovászna megyében pedig 3 új esetet vettek nyilvántartásba.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása szerint az ezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma