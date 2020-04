Három újabb halottja van a koronavírusnak

Képünk illusztáció • Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Az újabb áldozatok egy 54 és 63 éves bukaresti nő, valamint egy 85 éves Temes megyei férfi, akik más betegségekben is szenvedtek. Velük 85-re nőtt a koronavírus miatt elhunytak száma.

A bukaresti 54 éves nő röviddel azt követően hunyt el, hogy beutalták a sürgősségi osztályra a bukaresti egyetemi kórházban: március 29-én röviddel éjfél előtt utalták be, és éjfél után néhány perccel elhunyt. Március 30-án bizonyosodott be, hogy koronavírussal fertőződött. A nő március folyamán többször is kórházi kezelésben részesült, különböző betegségek miatt, és petefészek-daganata volt.

HIRDETÉS

A Temes megyei 85 éves férfit március 23-án utalták be a temesvári katonai kórházba, COVID-19 tesztje először negatív lett. Március 27-én hajnalra rosszabbra fordult az állapota, intenzív terápiás osztályra helyezték át, és ismét biológiai mintát vettek tőle, ami ezúttal pozitív lett. Ezt követően átszállították a járványkórházba, de március 31-én elhunyt. A férfi cukorbetegségben, magas vérnyomásban, krónikus veseelégtelenségben, szívritmuszavarban és Alzheimer-kórban szenvedett.

A 63 éves bukaresti nő a fővárosi Matei Balş járványtani intézet páciense volt március 23-ától. Az intenzív terápiás osztályon kezelték, lélegeztetőgépen volt. Március 24-én derült ki, hogy koronavírussal fertőzött. Egy magán-dialízisközpontnál jelzett koronavírusos eset kontaktja volt. A asszony magas vérnyomásban, krónikus vesebetegségben, pajzsmirigy-betegségben és autoimmun betegségben szenvedett. Szerdán hunyt el.