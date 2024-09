Gyorsítanák a segélyhívások átirányítását

Az intézmény közölte azt is, hogy a Digi Románia és az Orange hálózataiban a 112-es számra érkező hívások egy részének a kezelése kísérleti jelleggel már most is VoLTE-technológiával történik. „A tesztek azt mutatták, hogy gyorsabban érkeznek a hívások a 112-es segélyhívó szolgálathoz, és javult a helymeghatározás is” – olvasható a közleményben.

Az STS szerint az egyetlen feltétele az új technológia használatának a 112-es szám hívásakor, hogy a mobiltelefon rendelkezzen ilyen típusú szolgáltatással.