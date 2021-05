Fogy és öregedik a lakosság Romániában, Székelyföldön ennél egy kicsivel jobb a helyzet

Tovább folytatódott tavaly Románia demográfiai elöregedése a 14 év alattiak arányának csökkenése, illetve a 65 év fölöttiek arányának emelkedése következtében. A népesség átlagéletkora megközelítette a 42 évet. A tendencia a következő években is kitart majd az általunk megkérdezett szakember szerint. Öröm az ürömben, hogy Székelyföld legalább jobban áll az ország más régióihoz képest.

Az országos átlaghoz képest a térségben viszonylag jobbak a demográfiai mutatók • Fotó: Veres Nándor

Közzétette a népesség alakulására vonatkozó éves összesítését az Országos Statisztikai Intézet (INS). Mint kiderült,

január elsején Románia lakossága 22,089 millió személyt számlált a lakhely alapján készült statisztika szerint, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent 2020 januárjához képest.

Fokozódott továbbá a demográfiai elöregedés, miután enyhén csökkent a 0 és 14 év közöttiek aránya, és 0,4 százalékponttal növekedett a 65 év fölöttiek aránya. Számokban ezt azt jelenti, hogy

602 ezerrel több időskorú élt az országban az év első napján a fiatalokhoz képest.

Ezáltal az öregedési index, amely a 14 éves és annál fiatalabb népességre jutó idősek arányát mutatja meg, a 2020 január elsején jegyzett 115-ről 118,7-re emelkedett idén. A népesség átlagéletkora 41,9 évre nőtt, ez 0,2 évvel magasabb a korábbi évben jegyzett értéknél. Az idei év elején a népesség legnagyobb arányát, pontosabban 8,6 százalékát a 40 és 44 év közöttiek tették ki, ezt követte az 50 és 54 év közötti, majd a 45 és 49 év közötti korosztály.

Székelyföld jobban áll

A statisztikában szereplő adatok nem meglepőek, várható volt a népesség demográfiai elöregedésének fokozódása, és ez a jelenség a következő években tovább folytatódik majd – fogalmazott megkeresésünkre Veres Valér szociológus. Mint rámutatott: a demográfia eltér más társadalomtudományoktól abból a szempontból, hogy könnyebbé teszi bizonyos tendenciák előrejelzését. Ennek oka, hogy

a népesség korösszetételéből kiindulva akár húsz évre is előre lehet jelezni például azt, hogy a népesség mekkora aránya tud majd gyermeket vállalni, hiszen ezek a személyek már megszülettek.

A biológiai okokon túl társadalmi viselkedési minták is meghatározzák, hogy milyen életkorban következnek be a különböző fontosabb életesemények, mint például az első házasságkötés vagy a gyermekvállalás. Mára mindkettő jelentősen kitolódott a 20-30 évvel korábbi helyzethez képest, manapság a nők esetében 28-29 év az átlagéletkor az első házasság és az első gyermek vállalása esetében is. Ehhez hozzátevődik, hogy

családonként kevesebb gyermeket vállalnak, mint régen, ezáltal összességében is jóval kevesebb gyerek születik.

Mindebből eredményesen ki lehet következtetni, hogy milyen tendenciák következhetnek, és elmondható, hogy

a születések számának csökkenése következtében a népesség elöregedése folytatódni fog.

A szakember ugyanakkor kedvezőnek nevezte, hogy Székelyföldön valamivel jobb a helyzet, mivel a térségben magasabb a gyermekvállalási kedv, mint az ország többi régiójában.