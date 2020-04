Fizetett szabadságot kap a szülők valamelyike a tavaszi vakációban is

Módosítanak a törvényen, és fizetett szabadságot kap a szülők valamelyike a jövő héten kezdődő tavaszi vakációban is – jelentette be szerdán Violeta Alexandru munkaügyi miniszter.

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Szülői Szervezetek Országos Föderációja március 30-án azzal a kéréssel fordult a miniszterelnöki hivatalhoz, illetve Violeta Alexandru munkaügyi miniszterhez, hogy a szülők fizetett szabadságára vonatkozó törvényt terjesszék ki a vakációs időszakra is, amennyiben az a szükségállapot idejére esik. Azt is kérték, tartsák fenn ezt akkor is, ha a szükségállapot megszűnik, de a tanintézmények nem térnek vissza az oktatáshoz.

Violeta Alexandru munkaügyi miniszter szerdán jelentette be, hogy az április 4-én kezdődő tavaszi vakáció idején is otthon maradhat a szülők valamelyike gyermekeit felügyelni, és ez idő alatt fizetett szabadságot kap. A jelenlegi törvény szerint nem jár fizetett szabadság a vakáció idejére annak az apának vagy anyának, aki kénytelen otthon maradni a gyerekkel, mert nincs kire bíznia. A munkaügyi miniszter kifejtette, módosítanak a törvényen, és a tavaszi szünidőre is kiterjesztik a fizetett szabadság lehetőségét.