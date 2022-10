Felmérés: a román tengerpart okozta a legtöbb csalódást a nyaralóknak

A román tengerpart volt a legkiábrándítóbb úti cél idén a turisták számára, ezzel szemben Máramaros, Bukovina és Erdély, többek között a Székelyföld területén voltak megelégedve leginkább a szálláshelyek árérték-arányával – derült ki a Travelminit.ro szállásfoglaló platform felméréséből. A legtöbb csalódást az utasoknak az árak okozták, de a személyzet hozzáállására és a rossz higiéniai körülményekre is sokan panaszkodtak.

De ezek voltak azok a területek is, ahol a turistáknak vendégszerető fogadásban volt részük és barátságos személyzettel találkoztak.

A megkérdezettek a legkiábrándítóbb helynek a tengerpartot találták, legtöbben tengerparti csalódásokról számoltak be.

Érdekes, hogy egy korábbi hasonló felmérésben is az derült ki, hogy az idei volt az első olyan nyár, amikor a hegyvidéki úti célok népszerűbbek voltak, mint a tengerpartiak.

nagy áremelkedést tapasztaltak a szállás, az élelmiszer, a wellness-szolgáltatások, a turisztikai látványosságok és a közlekedés terén is.

Ami az árakat illeti, a megkérdezettek 70 százaléka 150 és 300 lej közötti összeget hajlandó fizetni egy kétágyas szobáért egy éjszakára, 19 százalék 150 lejnél kevesebbet költene ugyanerre, és 9 százalék azoknak az aránya, akik 300 és 500 lej közötti összeget is kifizetnének egy kétszemélyes szobára egy éjszakára, ha azt kedvükre valónak találják.

Ezt követi az ár, a szállás elhelyezkedése, vagyis, hogy mennyire van közel a látnivalókhoz, de a szálláshely által kínált szolgáltatások, a csomagba foglalt kiegészítő szolgáltatások – mint amilyen a fürdőbelépő vagy fitneszterem – is számítanak, ahogy a rugalmas foglalási feltételek is.

A rémhírek is hatottak

Szezonvégi értékelésre kértük az egyik marosvásárhelyi utazási iroda vezetőjét, Kelemen Barnát is, aki elmondta, hogy bár az utasok zöme hozzájuk külföldi nyaralásért kopogtat be, de azért szép számmal akadnak belföldi turisták is.