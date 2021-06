Erdélyi kutató készül az űrbe

Rendszeresen búvárkodik. Hantz Pétert a kalandvágy is hajtotta a jelentkezéskor

Tizenegy évvel ezelőtt, 2008-ban toborzott utoljára űrhajósokat az Európai Űrügynökség (ESA): akkor 8413-an, az idei, március 31-től május 28-ig tartó jelentkezési időszakban viszont jóval többen, 22 589-en jelentkeztek. A 25 országból pályázó több mint húszezer érdeklődő 76 százaléka férfi, 24 százaléka pedig nő, utóbbi szintén jelentős növekedést jelent a korábbi kiíráshoz képest.

Az ESA a napokban tette közzé a jelentkezéssel kapcsolatos előzetes adatokat. Mint ebből kiderült, a legnagyobb érdeklődés Franciaországban volt a lehetőség iránt (7137 jelentkező), majd Németország (3700) és az Egyesült Királyság (1979) következett a sorban. Romániából 255 személy adta le a jelentkezését, 199 férfi és 56 nő. Az idén kezdődő válogatásban az ESA testi fogyatékossággal élő asztronautát is alkalmaz. Utóbbiból a tervek szerint egy személyt, űrhajósnak teljes munkaidőben négy-hat személyt alkalmaznának, 20 további kiválasztott pedig a tartalékosok közé kerülhet. A folyamat másfél évet fog tartani, várhatóan a jövő év végén jelentik be a végleges eredményeket. Addig a jelentkezőknek egy hatlépcsős űrhajóskiválasztási eljáráson kell részt venniük, és mindegyik szakasz után értesítik majd őket, hogy továbbjutottak-e a következő körbe. Az első szakaszban a pályázatokat az összes benyújtott dokumentum és egy kérdőív alapján értékelik.

Több oka is volt

A 255 hazai jelentkező között van az erdélyi Hantz Péter tudományos kutató és feltaláló is, aki, könnyűbúvár-, valamint repülőgép-vezetői kiképzéssel is rendelkezik. Az űrhajósjelöltet motivációiról faggattuk.

Leginkább a reménybeli munka érdekessége és társadalmi haszna motivál, valamint a tény, hogy minden bizonnyal eredményesen tudnék odafent dolgozni, hiszen kutatóbúvárként szokva vagyok az extrém körülményekhez.

Jó, ha az ember olyasmivel foglalkozik, aminek nem csak a végeredményét, hanem az oda vezető utat is élvezni tudja. Az űrhajóskiválasztási folyamatnak tudományos és innovációs szempontból is számos hozadéka lehet, például nemzetközi együttműködésekben való részvétel által: számos, a mindennapi életünket könnyítő, illetve orvosi találmány is az emberes űrrepülések során született meg vagy fejlődött szélesebb körben használhatóvá – a mobiltelefonokban levő kameráktól a karcolásmentes lencséken át a víztisztító berendezésekig. És be kell vallanom, hogy a kalandvágy is motivált” – sorolta Hantz Péter.