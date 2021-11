Erdélyi és európai szempontok párbeszéde – Vincze Loránt EP-képviselő a néppárti célokról, őshonos kisebbségekről, migrációról

Vincze Loránt: lépésről lépésre lehet haladni az európai őshonos kisebbségek ügyében • Fotó: Erdély Bálint Előd

– Az uniós helyreállítási alaphoz óriási várakozások fűződnek Európa-szerte, Romániában pedig különösképpen. Adottak nálunk a feltételek a tervek megvalósulásához?

– Brüsszelben harcolni kellett ezért az összegért, hiszen a nettó befizetőknek, azaz a nyugati országoknak az volt a célja, hogy minél kevesebb pénzt küldjenek a keleti tagállamoknak. Ennek ellenére rekordméretű összeget sikerült elérni, és az is fontos, hogy ennek az összegnek a nagy része az Erdély és Románia számára jelentős nagy infrastrukturális beruházásokra költhető.

Az Európai Néppárt képviselőcsoportja ebben mindvégig elkötelezett partner volt, megértve azt, hogy a kelet-európai tagállamok felzárkóztatása az EU alapvető érdeke maradt. A legtöbb uniós országban már nincs szükség újabb autópályák építésére, víz- és csatornahálózat kiépítésére, és nekünk most annak tudatában kell kihasználnunk ezeket a lehetőségeket, hogy ez az utolsó alkalom, amikor az Unió még támogatja ezeket a beruházásokat. Mindenképp hatalmas lehetőség áll Románia és Erdély előtt, hogy az uniós pénzalapok segítségével számos területen beruházások valósuljanak meg, javuljon a szociális ellátás, megújuljanak a kórházak, befektetések legyenek a turizmusban, hasznosítsuk a kulturális hagyatékot, tisztább legyen a környezetünk, fejlesztési lehetőségeket kapjanak a vállalkozások.

A helyreállítási alap 30 milliárd eurója azért különösen nagy próbatétel Románia számára, mert ebben az esetben a szokásos hét év helyett csak öt áll rendelkezésre – 2026 végéig le kell zárni ezeket a projekteket. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, elsősorban politikai stabilitásra és tervezhetőségre lenne szükség.

Bízom abban, hogy kormányzati pozícióink megmaradnak, hiszen így tudjuk a legmagasabb szinten befolyásolni a döntéseket. A kormányzatban dolgozó RMDSZ-es kollégáim hatalmas munkát végeztek azért, hogy a pénzügyi kereteket előkészítsék és elindítsák, és biztos vagyok benne, hogy a szakértelmükre, szemléletmódjukra szükség van a kormányban.

– Az uniós klímavédelmi elképzelések a deklarációk szintjén akár vonzóak is lehetnek. De nem érintik-e hátrányosan térségünket? Csak egy példa: különadót vethetnek ki a lakásokban használt kis gázkazánokra, ez pedig sok millió embert érinthet Romániában. Összességében jó nekünk az úgynevezett zöldegyezmény?

– Elismerve, hogy a klímavédelmi intézkedésekre szükség van, károsanyag-kibocsátásunkat csökkenteni kell, törekednünk kell a karbonsemlegességre, de nekünk nagyon sok fenntartásunk van a zöldegyezménnyel kapcsolatban, azért, mert Románia nincs a fejlettségnek azon a szintjén, mint a nyugati társadalmak. Ők bevezethetnek új technológiákat és átalakítják az egész energiamixüket, mert a helyzetük megengedi, de mi még nem tartunk ott. Például nálunk még sok helyen fával fűtenek, mert a gáz bevezetése nem jutott el nagyon sok településre, a gáz bevezetése a civilizációs szint emelését jelenti számukra, erről tehát nem lehet lemondani.

Egyértelmű, hogy sok észszerűtlen javaslat bekerült a tervek közé. Az Európai Néppárt alapvetően a polgárok és a vállalkozások érdekeit tartotta szem előtt, amikor kialakította az álláspontját, de az EP-többség többször is másként alakult. Én azokat a terveket szeretem, amelyek a realitásból indulnak ki, márpedig a kelet-európai realitás bizony gyakran különbözik a nyugatitól. Itt az emberek másfél-két évtizeddel ezelőtt azért álltak át az egyéni hőközpontokra, mert a szolgáltatók nem tudtak megújulni, hatékonyak és korszerűek lenni, a háztartások az átállással tulajdonképpen pénzt és energiát spóroltak. Nyilván hosszú távon ez nem életszerű, nem fenntartható, és nagyobb a környezeti kára is. De ezeket most betiltani vagy bírságolni kétszeres büntetést jelentene: egyszer kényszerből áttértek rá, vagyis befektettek, most pedig le kellene mondaniuk róla, szintén kényszerből, miközben sok esetben a befektetés megtérülése még nem történt meg.

A strukturális, sok embert érintő változásokat alaposan meg kell fontolni, és mindenképpen hosszabb idő kell a kivezetésre, és szorosan össze kell kapcsolódnia az épületek energiahatékonyságának javításával, mert az egy dolog, hogy mennyit szennyez egy egyéni hőközpont, de a rosszul szigetelt épületek, a hibás nyílászárók több energiát igényelnek, hiszen rengeteg hőt veszítenek. A korszerűsítést közösen kellene finanszírozza a tulajdonos és az állam, hiszen önerőből nem fog sikerülni. De az egyértelműen jó megoldás és kiindulópont, hogy az új építésű tömbházakba ne engedélyezzék egyéni hőközpontok felszerelését, hanem minden lépcsőháznak legyen egy közös hőközpontja az alagsorban. Ez már mindenütt így van Európában az új építésű tömbházak esetében.

– Mostanában egyre többet kezdenek foglalkozni Európa jövőjével, ami jó dolog, ha nem valamiféle fentről, az uniós vezetés szintjétől „ajánlott” vízióról van szó. Merre mozdul Európa?

– Az Európai Unió jelenleg próbálja újra meghatározni önmagát, nem indokolatlanul természetesen, hiszen az elmúlt években válságból válságba bukdácsolt, érdemes tehát értékelni és újratervezni. Ezért is indította útjára a Konferencia Európa jövőjéről című konzultációsorozatot. Hogy ennek mi lesz az eredménye, meglátjuk, de ha már lehetőség van rá, akkor el kell mondanunk a véleményeket.

Részei vagyunk Európának, ezért hozzá kell járulnunk az átalakításához. Ez új lehetőséget biztosíthat a többség és a kisebbség közötti kapcsolatok helyreállítására, és az erdélyi magyarok számára fontos, hogy ebben a konzultációban hallassák a hangjukat, hogy a sajátosan kisebbségi és erdélyi szempontok is megjelenjenek a vita során.

Ebben a párbeszédben középpontba kell állítani a kisebbségi közösségek szerepét Európa jövőjében.