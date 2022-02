Enyhítés: korlátlanul lehet belépni a plázák élelmiszerüzleteibe

A plázák élelmiszer-részlegeibe való belépéshez nem kell már a zöldigazolvány. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A testület az idei 7-es számú határozatában azt javasolja, hogy többé ne korlátozzák a belépést a bevásárlóközpontokban, plázákban működő élelmiszerüzletekbe, szupermarketekbe, ha üzemeltetőik külön be- és kijárási útvonalat jelölnek meg vásárlóik számára, biztosítani tudják a 4 négyzetméteres felületet vásárlónként, és csak annyi bevásárlókosarat helyeznek el a bejáratnál, ahányan egyidejűleg bent tartózkodhatnak – ismerteti az Agerpres.

A plázák bejáratánál továbbra is kérni fogják az oltottságot vagy a Covid-19-ből való felgyógyulást bizonyító Covid-igazolványt vagy a negatív teszteredményt.

A CNSU javaslata szerint hatályban marad az az előírás is, amely szerint a 200 négyzetméternél kisebb felületű, nem élelmiszereket árusító üzletekbe Covid-igazolvány vagy negatív teszteredmény felmutatása nélkül is engedélyezzék a belépést. Ez esetben továbbra is biztosítani kell a személyenkénti 4 négyzetméter felületet, illetve a bejáratnál fel kell tüntetni az üzletben tartózkodó személyek maximális számát.