Emberi jogok: a romáktól a medvekérdésig

A román alkotmány egy modern európai alkotmány, amely tartalmazza mindazokat a jogokat, amelyek egy állampolgárt születésétől fogva megilletik. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) is sok alapjog betartását meg tudja vizsgálni, a fogyatékkal élők számára pedig van egy sajátos kivizsgáló tanács is, ugyanakkor fontos szerepe van a civil szférának is, amely felhívja a figyelmet az emberi jogok esetleges sérülésére – sorolta Molnár Zsolt.

Azt látjuk, hogy az erdélyi magyarok esetében van egyfajta visszafogottság, ami a román állami intézményekbe vetett bizalmat illeti. Nem alakult ki bennük a reflex, hogy ha bármilyen emberjogi problémájuk van, az ombudsmani hivatalhoz forduljanak. Szeretném kihangsúlyozni, hogy vannak magyar nyelven is beszélő kollégáink, így anyanyelvükön is fordulhatnak hivatalunkhoz

Megkérdeztük Molnár Zsolttól, hogy tapasztalata szerint Románia lakossága és azon belül az erdélyi magyarság ismeri-e a jogait és tudja-e, hova fordulhat jogsértés esetén. „Az a tapasztalatom, hogy az állampolgárok nagyjából tisztában vannak a jogaikkal, tudják, hogy joguk van a tulajdonhoz, joguk van dolgozni, a választásokon részt venni. A demokrácia működéséből adódóan felhalmozódott egyfajta tudás, és az emberek értesülnek azokról a harcokról, vitákról és eredményekről, amelyek az évek során a jogvédelem területén voltak, így is hallanak, tanulnak a jogaikról. A nép ügyvédje hivatalába is a magyar lakosság részarányának megfelelően érkeznek panaszok.

Az e téren lévő hiányosságokat egy nemrég megjelent jelentés is alátámasztja. Ezt a Mentsétek meg a gyermekeket! szervezet állította össze, de közreműködött mások mellett az ombudsmani hivatal is. A jelentésből az derül ki, hogy

Környezetvédelmi kérdésekben szokott még lesújtó eredmény születni:

az illegális fakitermeléssel, a medveproblémával, a szeméttelepekkel kapcsolatban.

A roma közösségek problémáira is gyakran kitérnek a bíráló jelentésekben, például a tömeges kilakoltatásokra, elköltöztetésekre.

Megtudtuk, leggyakrabban a visszaszolgáltatási folyamatok kapcsán érkeztek hozzájuk panaszok, sok esetben nem adtak ki birtokleveleket, nem mérték ki a földet. Ilyen esetben konkrétan és eredményesen tud segíteni a nép ügyvédje hivatal.

De fordulnak hozzájuk nyugdíjkérdésekben is, amikor a nyugdíjat rosszul számolják ki – ezekben az esetekben is tudnak személyre szólóan segíteni.

Több panasz érkezik egészségügyi kérdésekben, amikor a kórházi ellátással van gond vagy a biztosítóház nem fizet. Oktatási kérdésekkel is foglalkoznak, felkérésre vagy a sajtóból értesülve a problémákról. „Legutóbb a képességvizsgán 5-ös jegyet el nem érő és így szakiskolába kényszerülő diákok kérdésében foglaltunk állást, hiszen ez a rendelet nemcsak azt a diákot érinti, aki 5-ösnél kisebb jegyet kap és így nem tud a középiskolában továbbtanulni, hanem ha ő lett volna a 15-ik és amiatt nem indul osztály, mert ő kimarad, akkor a többi 14 diákot is, de a tanárokat is érinti. A diákoknak sérül a tanuláshoz való joguk, a tanároknak pedig a munkához való joguk. Ezt a kérdést az elmúlt hónapokban boncolgattuk, és úgy látjuk, hogy a mi közreműködésünknek is köszönhetően a minisztérium közvitára bocsátott egy új miniszteri rendeletet, amely visszavonja ezt a szabályozást. De még a megoldhatatlannak tűnő medvekérdésben is fordulnak a nép ügyvédje hivatalához: mint Molnár Zsolt elmondta, már 2017-ben érkezett panasz Hargita Megye Tanácsától a minisztériumi kilövési kvótával kapcsolatban.