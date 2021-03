eMAG Ads – az első klikk/pay alkalmazás, amivel reklámozhatod termékeidet (x)

Bármely vállalkozónak valódi kihívást jelent, hogy naponta 500 000 potenciális kliens figyelmét tudja felkelteni. Időnként a legjobb ár sem elég, a világjárvány arra késztette az e-kereskedelem ügyfeleit, hogy egyéb részletekre is jobban odafigyeljenek.

Az eMAG Marketplace viszont több olyan lehetőséget kínál, amely segít reklámozni az Ön termékeit, a legújabb eszközünk pedig eMAG Ads néven vált ismertté – ez egyben a platformunk első klikk/pay alapú termékpromováló alkalmazása.

Mi az eMAG Ads?

Az eMAG Ads egy rendkívül hasznos eszköz, amellyel termékeinek láthatóságát tudja növelni, segítségével meghirdetheti legvonzóbb ajánlatait, amelyek arra bátorítják a klienseket, hogy megtekintsék a termék honlapját. Az alkalmazáson keresztül történő promoválás nemcsak az új termékek esetén hasznos, hanem azoknak is, amelyek már egy jó ismertséget értek el. Ezzel növelni tudja úgy az első megtekintők számát, amelyek az első vásárlót is elhozhatják Önnek, mint az eladott mennyiséget, amelyek végsősoron elvezethetnek a mindenki számára megfelelő legjobb árhoz. Miért? Azért, mert minél több terméket ad el egy adott kategóriából, annál könnyebben tud kialkudni egy alacsonyabb árat a beszállítóktól, és ez a termék végső árában is tükröződni fog.

Mi több, az eMAG Ads alkalmazáson belüli forgalom és kereskedelem segít abban, hogy organikus növekedést érjen el a rankingben, azaz termékei az elsők lesznek, amelyek megjelennek a vásárlók kereséseiben.

Mennyibe kerül?

Az eMAG Ads teljes szabadságot kínál Önnek, ami a felhasználást illeti, mert Ön választhatja ki, hogy mennyi legyen egy klikknek az ára, lévén a legkisebb összeg mindössze 25 bani. Mi több, beállíthat egy napi költségvetést, amelyet az alkalmazáson belüli promoválásra szán, de a reklámkampányt bármikor módosíthatja vagy leállíthatja. A végén pedig csak azért kell fizetni, amit a kliensek meg is tekintettek, így mindig tudni fogja, hogy mennyi kredit áll rendelkezésére.

Hogyan éri el az eMAG Ads alkalmazást?

Egyszerűen: az eMAG Marketplace platformon belül, ahol személyre szabott kampányokat hozhat létre, kiválasztva az időtartamot, a brand szerinti termékosztályozást, kategóriát, újdonságot vagy bármely más kritériumot, amit csak óhajt. Amennyiben az első próbálkozásnál tart, akkor érdemes vetni egy pillantást az eMAG Academy felületére, ahol az Ads reklámokhoz kapcsolódó minden részletet megtalál, ahogy az ehhez kapcsolódó videós útmutatókat is.

Az eMAG Ads kredit beszerzése is egyszerűen történik, csak egy bankkártyára és egy eMAG Marketplace felületen történő klikkelésre van szüksége. A kredit egy évig érvényes, amennyiben nem a teljes összeg kerül felhasználásra, a megmaradt különbözet visszautalásra kerül.

Ne felejtse el, hogy nem elég a termékek promoválása, azok dokumentálása, leírása szintén fontos. Bizonyosodjon meg róla, hogy megvan a termékek jellemzőinek minél részletesebb leírása, azokat bemutató minőségi fotóalbum, mindezen részletek ugyanis eldönthetik, hogy az érdeklődő kliensből végül az Ön vásárlója váljon valaki!

(X – Fizetett hirdetés)