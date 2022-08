eMAG: tengeren vagy hegyvidéken nyaralsz? A vásárlások a vakációban is követik az ügyfeleket

a legtöbbet online vásárolt termékek az úszómedencék, a napvédő kozmetikai szerek és személyes testápolási szerek voltak, de szép számban voltak az elektromos robogók és az olyan divatcikkek is, mint a napszemüvegek, strandpapucsok és sapkák is.

Ugyanakkor, azok az ügyfelek, akik Romániában töltik a vakációjukat, függetlenül attól, hogy a tengeren vagy a hegyvidéken nyaralnak, rájöttek arra, hogy nem gond, ha elfelejtettek megvásárolni valamit, mielőtt elmentek volna otthonról, mivel az eMAG-ról az ország bármely területén rendelhetnek és igénybe vehetik a Sameday által kidolgozott easybox hálózatot. Ennek köszönhetően az ügyfelek 24 százalékkal több terméket vettek át az easybox hálózatban a tengerparton és 15 százalékkal többet a hegyvidéki turisztikai helyeken, mint tavaly nyáron. Ebben az időszakban a legtöbb rendelést a tengerpartról adták le, Mamaia, Eforie Sud és Eforie Nord üdülőhelyeken, ahonnan 32 százalékkal több csomagot vettek át a nyár első hónapjában, mint az extraszezonban.

Az eMAG kliensek rájöttek arra, hogy noha sietősen vakációra mentek és még nem kapták meg a havi fizetéseiket, akkor is megvásárolhatják a szükséges termékeket, a Buy now, pay later (BNPL) (Vásároljon most, fizessen később) típusú rugalmas fizetési módnak köszönhetően. Ezáltal, az ebben a fizetési módban kiegyenlített megrendelések 20 százalékkal nőttek ebben a periódusban.

„Függetlenül a szezontól vagy az aktuális periódustól, az online kereskedelem azt mutatja, hogy a legkönnyebben képes alkalmazkodni az emberek igényeihez, olyan eszközöket bocsát a rendelkezésükre, amilyenekre az embereknek igényük van, bárhol tartózkodnak, munkában vagy vakáción és bármennyi időre van szükségük.