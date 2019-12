Egyre többen töltik egzotikus helyen az év utolsó napját

A szilveszterezési szokások, ha nem is egyik évről a másikra, de folyamatosan változnak, már a tíz évvel ezelőttiekhez képest is másképp búcsúztatja az óévet a többség, nem is beszélve a húsz-harminc évvel ezelőttiekről.

Van, aki nem hóban fagyban, hanem nyári melegben, egzotikus helyen tölti a szilvesztert. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Míg néhány évtizede a baráti társaságok minden év végén valamelyikük otthonában gyűltek össze, közösen gondoskodtak a enni- és innivalóról, ma inkább közösen bérelnek egy hétvégi házat valahol a várostól távol. Ugyanakkor egyre több azoknak a száma is, akik külföldre utaznak.

Változó trendek

Nagyon trendi lett mostanában a hagyományőrző vidékekre utazni, olyan panzióban tölteni néhány napot, ahol a hagyományokra alapozzák a vendéglátást.

Máramaros az egyik olyan hely, ahova sokan ellátogatnak, mert az épített kultúra mellett a táj szépsége is vonzó, ugyanakkor a hagyományos ételeket és italokat is végig lehet kóstolni, akár azok elkészítését is megfigyelni vagy abban részt venni.

Nagy Enikő marosvásárhelyi marketingmenedzser munkatársainak szervez hasonló év végi kiruccanást. „Harmincan leszünk, van, aki a párjával jön, mások a gyereküket is hozzák. Van jakuzzi, van egy dézsa is a panzióban, de a közelben szánkózásra is van lehetőség, ha lesz hó.

A vidékre jellemző ételeket kértünk, helyben termett alapanyagokból, a sertést, a tyúkot is ott nevelték, azokból főzik a szilveszteri vacsorát vagy az újévi ebédet

– magyarázta a marosvásárhelyi szakember.

Baráti társaságok a vendéglőkben

Aki otthonától távolabb, vidéken szilveszterezik, az már időben lefoglalta a szállást, gondoskodott az ellátásról. Ahogy a vendéglőkben is már ősszel, legkésőbb novemberben le kellett foglalni az asztalt. Az éttermekben nagyobb baráti társaságok szoktak összegyűlni.

Általában úgy szokták megszervezni, hogy ha két-három társaságot fogadnak, azok ízlése, igénye ne legyen nagyon eltérő.

„Körülbelül ugyanazokat az ételeket és italokat szeressék, és a zenei ízlésük is legyen megegyező. Így nem zavarják egymást, sőt sokszor össze is vegyülnek a mulatság során” – magyarázta érdeklődésünkre az egyik székelyföldi étterem menedzsere.