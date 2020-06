Egyre kevesebb a COVID-19 eset, a hónap közepétől nyithatnak a bevásárlóközpontok

Egyre kevesebb a súlyos COVID-19 eset – állapította meg kedden késő este a román közszolgálati televízió műsorában Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. Mint mondta, valószínűleg június 15-én nyithatnak a bevásárlóközpontok, de szót ejtett arról is, hogy a tünetmentes, de fertőzött személyeket továbbra is be kell utalni a kórházba – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.