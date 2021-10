Egy lépés választja el a sikertől a nemzeti régiókért folytatott európai polgári kezdeményezést

• Fotó: Barabás Ákos

A nemzeti régiókért folytatott polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése május nyolcadikán éjfélkor ért véget, az addig összegyűlt 1 414 175 támogató nyilatkozatot július 15-én juttatták el – tagállamokra bontva – huszonhét ellenőrző hatóságnak, akiknek 3 hónap állt rendelkezésükre, hogy a hitelesítést befejezzék.

Az ellenőrzéseknek a legnagyobb tétje abban a tizenegy államban volt, ahol sikerült átlépni a lakosságarányosan meghatározott alsó küszöböt.

Ezen államok közül eddig hétből – Lettországból, Svédországból, Szlovéniából, Spanyolországból, Szlovákiából, Belgiumból és Litvániából – érkezett visszajelzés, miszerint három tagállamban a szükséges aláírás mennyiségnél kevesebb érvényességét erősítette meg a vizsgáló bizottság:

Lettország 5395 támogató nyilatkozat érvényességét erősítette meg, ez a szám kevesebb, mint az ott előírt 6000-es küszöbérték.

Ez azt is jelenti, hogy a 6838 támogató aláírásból a lett hatóság érvénytelenített 1443-at.

A svéd választási hatóság szeptember 30-án keltezett tájékoztatása szerint a 15 631 Svédországban leadott aláírásból 14 029-et hitelesítettek, ez a küszöbnek a 89,8 százaléka. A szlovéniai illetékes hatóság a 6581 leadott aláírásból 3919-et hitelesített, amely szintén jelentősen elmaradt az előírt 6000-es alsó küszöbtől.

További négy tagállamból – Magyarországról, Romániából, Horvátországból és Írországból – még várják az ellenőrzések eredményét. A helyzet kezdetektől fogva talán most a legkiélezettebb, mivel

a szükséges hét országból jelenleg négyben van meg a kellő aláírásmennyiség, és a következő másfél hétben dől el, hogy a fennmaradó négy tagállamból legalább háromban sikerült-e teljesíteni az előzetesen meghatározott célt.

Az aláírások hiteltelenítésének lehetséges okai

Az illetékes hatóságok több esetben is érvényteleníthetik a támogató nyilatkozatokat, Svédország esetében például azért nem lett meg a kellő aláírásmennyiség, mert sok esetben nem sikerült a támogatót azonosítani, továbbá

voltak aláírók, akiknek nem volt meg a támogatáshoz szükséges életkora.

Ugyanebben az esetben arra is volt példa, hogy egy egy illető kétszer írt alá, vagy nem rendelkezett uniós állampolgársággal, ugyanakkor támogatók elhalálozása is ok volt az aláírások érvénytelenítésére.

Az előzményekről

Az aláírásgyűjtés célja, hogy a kisebbségek által lakott régiók közvetlenül kaphassanak támogatási forrásokat az Európai Unió költségvetéséből. Ezen kívül azt is célozza, hogy

az Európai Unió kiemelten támogassa azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő területtől.

Többször is meghosszabbított határidő után, a kezdeményezés idén májusban zárult le, eredményeként 1,4 millió EU-s állampolgár támogatása mellett sikerült tizenegy országból a meghatározott mennyiséget meghaladó aláírást begyűjteni.