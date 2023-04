Egy havi villanyszámla összegét is megspórolhatjuk egy év alatt

Mindezeket, ha 8-10 óráig nem használjuk, akkor érdemes kikapcsolni, valamennyit ugyanis ezzel is spórolhatunk. Elmondta azt, hogy tudomása szerint újabban már léteznek olyan fejlesztések, amelyek ezeket az eszközöket automatikusan lezárják, a jövőben ez is lehet majd megoldás, hogy ne legyenek áramfeszültség alatt a használaton kívüli eszközök.

az ellenállás ne legyen lerakodva vízkővel. Hozzátette, a mosógép is nehezebben melegíti fel a vizet, ha vízköves, így következésképp több áramot is fogyaszt. Amennyiben egy hónapban az átlagosnál magasabb, akár 30–50 kilowattal is nagyobb a fogyasztás, akkor érdemes utánanézni, hogy ennek mi az oka, netán egy rosszul működő elektromos eszköz is lehet a hátterében.

Akárcsak a fenti szakemberek, ő is a ledes izzók használatára biztat a megtakarítás érdekében. Említést tett arról, hogy egyre elterjedtebbek vidékünkön is a napelemek, amelyekkel szintén lehet energiát spórolni.

– példázódott a szakember. Szerinte a bojlert javallott olyan hőfokra állítani, hogy ne kelljen hideg vizet keverni hozzá tusolás, mosás közben, továbbá ajánlata szerint érdemes kerülni a hosszabbítók használatát is, főleg a kis keresztmetszetű hosszabbítókét, ugyanis ezek melegednek és önmagukban is fogyasztanak.

Az egyik energiaszolgáltató számításokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogy mennyit spórolhatunk egy év alatt egy kis odafigyeléssel. Mint sorolták, többek között a televíziónak, a laptopnak, és egyéb környezeti világításnak rejtett fogyasztása van, ha ezeket kiiktatjuk, akkor számottevő spórolást érhetünk el. Ez évi 225 kilowatt megtakarítást is jelenthet.

A ledes tévék pedig háromszor kevesebbet fogyasztanak, mint a plazmatévék.

Ugyanakkor közleményükben kiemelik azt is, hogy a laptopok vagy táblagépek 80 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az asztali gépek. Mivel a lapos képernyők várakozó üzemmódban is fogyasztanak, ezért használaton kívül érdemes kikapcsolni, ugyanakkor a fényerősség csökkentésével szintén energiát lehet spórolni, és azzal is, ha a laptop akkumulátorának feltöltése után kihúzzuk a dugaszból. Az energiaszolgáltató arra is kitér, hogy érdemes lehet kikapcsolni az internetes routert is, hiszen évente átlagban 135 kilowattot fogyaszthat, ha állandóan működik. Mint írják, összességében az a következtetés, hogy