Egészségügyi miniszter: elhalasztják az újabb lazításokat

Nelu Tătaru a Digi24 televíziónak nyilatkozva elmondta, a testület megvizsgálta az elmúlt két hét adatait, és mivel az új megbetegedések, az intenzív terápiás ellátást igénylő esetek és a koronavírus okozta elhalálozások száma is nőtt ebben az időszakban, a szakemberek a július 1-jétől tervezett lazítások gyakorlatba ültetésének halasztása mellett döntöttek – számol be az Agerpres.

A várt enyhítések között szerepelt volna többek között az éttermek beltéri helyiségeinek megnyitása is. Nelu Tătaru ugyanakkor meglebegtette azt is, hogy

ismét visszatérhetnek bizonyos korlátozások a járvány terjedésének fokozódása nyomán.

Tătaru korábban elmondta: amennyiben újabb gócpontok jelennek meg, akkor a hatóságok bizonyos helyszíneken kijárási korlátozásokat vezethetnek be. Példaként a legforgalmasabb idegenforgalmi célpontokat említette: a Prahova völgyét, valamint a Fekete-tenger partját. A miniszter szerint ezek azok a helyszínek, ahol a legkevésbé tartják be a járvány terjedésének megelőzését szolgáló rendelkezéseket – elsősorban a fizikai távolságtartást –, ezért lehet indokolt a korlátozás. Tătaru egyébként arról is beszélt:

Romániában jelenleg 4 százalékos az átfertőzöttségi szint, és fokozott a közösségi terjedés.

A miniszter szerint az egészségügyi rendszer felkészült az esetszámok esetleges növekedésére, de nem erre kellene hagyatkozni. Emlékeztetett: nő a súlyos esetek száma, nőtt a fertőzések száma, és érintettek a veszélyeztetett kategóriák is, ugyanakkor fiatalok esetében tapasztalható a fertőzés súlyosabb formája. Az egészségügyi miniszter közölte, az országban jelenleg 4000 intenzív terápiás ágy található, amelyekből 3000 „teljesen felszerelt”.

A tárcavezető azt is kijelentette, még nincs szó a járvány második hullámáról, hanem egy elhúzódó első hullámmal állunk szemben, amiért szerinte egyes ellenzéki politikusok is felelősek.

A tárcavezető szerint amúgy nem vehető biztosra, hogy a vírus már januárban vagy február elején is jelen volt az országban, ahogy azt egy suceavai laboratórium vezetője állította. Romániában február 26-án azonosították az első esetet.