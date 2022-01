Egekben a kötelező autóbiztosítás ára, februártól további drágulás jöhet

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás drasztikus drágulása egyelőre nem érződik az utakon. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Nem sokan hitték volna egy esztendővel ezelőtt, hogy egyik hónapról a másikra legjobb esetben is a duplájára emelkedhet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás – pedig ez történt azt követően, hogy a City Insurance biztosítótársaság becsődölt. Az eset hatalmas változást eredményezett a kgfb piacán.

Ladó Zsolt biztosítási üzletkötő érdeklődésünkre tudatta, a legnagyobb név kiszállása óriási űrt eredményezett a piacon. „A Pénzügyi Felügyelet (ASF) közbelépését követően az Uniqa Biztosító önként lépett ki a piacról, így jelenleg nyolc biztosítótársaságnál lehet kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (románul rövidítve RCA) kötni” – tudtuk meg.

A bróker jelezte, ahogyan számítani lehetett rá, pár hónap leforgása alatt 40 és 60 százalék közötti drágulás történt a piacon. Meglátása szerint ez leginkább az Euroins biztosítónál volt megfigyelhető: nem egyedi a 150–200 százalékos emelkedés sem, más esetben pedig az autó értékének egy negyede is lehet az éves biztosítás értéke.

Instabil a piac

A háromszéki bróker azt is tudatta, jelenleg is instabilnak nevezhető a RCA-piac, hiszen fokozatosan történik meg az új kliensek belépése az állva maradt társaságokba.

Az eseménysorozat legnagyobb kárvallottjai a 30 év alatti, saját autóval rendelkező, kezdő sofőrök, akik – hengerűrtartalomtól függően – az addigi legtöbb ötszáz lej helyett már csak 1000 és 3000 lej között tudnak éves biztosítást kötni. A többi korosztály aránylag ugyanazon a skálán mozog, még a 60 év feletti sofőrök is 600 és 2000 lej közötti árra számíthatnak jelenleg

– avatott be a piaci árakba. Mivel a társaságok többsége a fél-, illetve egyéves időtartamot részesíti előnyben, a pár hónapra kötött biztosítások árai hatványozottan megemelkedtek; számításai szerint ezek az opciók el is tűnhetnek idővel a kínálatokból. A piacon egyelőre nem tapasztalt visszaesést, a magas árak ellenére az ügyfelek döntő többsége megköti a biztosítást Mást nem is tehet, ha továbbra is használni szeretné a járművét.

„A City Insurance körülbelül 3 millió ügyféllel dolgozott. De nem kell arra számítani a drágulás miatt, hogy kiürülnek az utcák és nem lesz autó” – mondta. A bróker előrejelezte,

februártól újabb 5–10 százalékos drágulásra lehet számítani minden társaságnál, hiszen a Biztosítási Garanciaalapba (FGA) befizetendő részesedést az eddigi 1 százalékról valószínűleg kettő fölé fogják emelni.

„Szükség van a garanciaalap tőkésítésére, mert ebből kártalanítják a City Insurance ügyfeleit. Magyarán köhögni fogjuk még egy darabig az éveken keresztül alacsonyan tartott árakat” – fejtette ki, hozzátéve, kötelező biztosítás nélkül 1000–2000 lej közötti bírságra lehet számítani, továbbá a rendőrök elveszik a jármű forgalmi engedélyét és a rendszámtáblákat is.

Számít a balesetmentesség is

Balázs Botond pénzügyi tanácsadó többek között az RCA piacával is foglalkozik. „A City Insurance és az Euroins uralták a romániai piac 80 százalékát. Dömpingáraikkal pedig nem volt életképes a piac, a tőkeemelés nem volt megoldható, így csak idő kérdése volt a teljes bukás. Jelenleg is folyik a harc, hogy melyik társaság milyen arányban fogja átvenni az ügyfeleket” – avatott be a részletekbe. A drágább biztosításokkal kapcsolatban felvilágosított még egy fontos tényezőre: a kármentes évekre.

Nyolc úgynevezett »bonus« és nyolc »malus« szint létezik. Az előző évente emelkedik, amennyiben nem volt balesetünk, így akár ötven százalék körüli is lehet a kedvezmény, ami most sokat számít. A malus esetében viszont csak a referenciaárnál drágábban tudunk biztosítást kötni, mert nagyobb kockázatot jelentünk a biztosítónak

– fejtette ki. Arról van tehát szó, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések vonatkozásában a bonus-malus besorolással a biztosító jutalmazza a biztosított kármentes vezetését (bonus), illetve károkozás esetén a kedvezményt megvonja, ráadásul felárat állapít meg (malus). A legideálisabb szint a B8 besorolás, a legrosszabb pedig az M8.

Újdonságok és körültekintés

Könnyítésként említette meg, hogy most már több biztosító is bevezette a havi törlesztés lehetőségét, így segítve a piac folytonosságát. Hozzátette azt is, közvetlen elszámolással (románul decontare directă) érdemes biztosítást kötni még egy darabig. „Általánosan tíz százalékkal drágább, de baleset esetén a saját biztosítóm engem fog kártalanítani. Ez akkor előny, ha a másik járműnek City Insurance-szal kötött biztosítása van, amivel több hónapba is belekerülhet a kártalanításom a garancialap által. Mindezt legalább addig érdemes fenntartani, amíg kifutnak az elbukott társaság biztosításai, ami nagyjából a nyár második felében történik meg” – tanácsolta.

Érdemes odafigyelni az üzletkötésnél is, hiszen bár minden biztosítás drágább, de nem minden bróker a legolcsóbb ajánlatot választja ki.

„Ennek egyszerű magyarázata a magasabb jutalék, főleg a jelenlegi helyzetben. Több helyről is érdemes ajánlatot kérni, mert 600–700 lej eltérés is lehet közöttük” – fejtette ki.

Megvizsgáltunk két esetet. Egy 30 év alatti sofőr egy 1300 cm³ hengerűrtartalmú autóra B5-ös szinttel 2021 elején egy évre 410 lejért tudott biztosítást kötni, idén ez már 850 lej fél évre, vagyis a duplája fele akkora időtartamra. Egy másik esetben egy 30 év feletti sofőrrel az 1600 cm³ hengerűrtartalmú autójára tavaly 200 lej volt a biztosítás egy évre a legmagasabb kedvezmény mellett, nemrég pedig 438 lejt kértek el ugyanarra az időtartamra.