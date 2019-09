Ég az Amazonas: van okunk az aggodalomra?

Az Amazonas-medence trópusi erdőtüzei hónapok óta pusztítanak, a kár jelentős, hiszen már műhold által készített felvételeken is jól kirajzolódnak az érintett területek. De indokolt a média hisztériája ezzel kapcsolatosan? Dr. Mara Gyöngyvér biomérnöki docens segítségével megpróbáltuk kideríteni, lehet-e okunk aggodalomra.

• Fotó: 123RF

Emellett az esőerdők élővilága rendkívül komplex, több ezer év alatt alakult ki és az, hogy ez regenerálódjon, szinte lehetetlen. „A biodiverzitás olyan módon csökken, hogy olyan fajok tűnhetnek el, amelyeket még fel sem fedeztünk” – vetítette előre szakértőnk. Fontos tudni, hogy az év ezen időszakában szárazság van, így megszokottak az erdőtüzek. Felvetődik azonban a kérdés, miért most foglalkoztatja ennyire a sajtót, hogyha ez egy természetes jelenség? Az erdőtűz egyik okozója az ember. Mivel Brazíliát többnyire esőerdő borítja, így

Székelyföldön is megfigyelhetjük a globális felmelegedés következményeit a szárazságok és árvizek megnövekedésében.

Mint megtudtuk, az évek alatt lekötött mennyiségű szén-dioxid és szén-monoxid az égés során visszakerül a légkörbe, súlyosbítva a klímaváltozást. A szakember továbbá arra is rámutatott, hogy mivel a probléma mindenkit érint, ezért

Székelyföldön is érezhető

Brazília területén augusztustól több mint 4000 új erdőtüzet regisztráltak, amely drasztikus hőemelkedéssel társul, ráadásul olyan területeket is érint, amelyeknek sosem szabadna lángba borulniuk. Dr. Mara Gyöngyvér, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem biomérnöki docense igazított el a témában, rámutatva a legfontosabb tudnivalókra.

„Nő a bolygó népessége, ez vitathatatlan. Nagy igény van a mezőgazdasági árukra, legyen az marhahús, szója vagy pálmaolaj” – magyarázta az oktató. Hozzátette: ahhoz, hogy megtudják őrizni a védett területeket, és a gazdáknak is megérje anélkül, hogy ilyen módszerekhez folyamodnának, ezeknek az államoknak nemzetközi összefogásra és támogatásra lenne szüksége.

Több bozótos terület is ég

Félrevezethetőek lehetnek ezáltal a műholdképek, ugyanis számos használhatatlan terület is ég. Sokan kiemelik, hogy a hírességek és politikusok indokolatlanul táplálják a globális hisztériát, mivel az Amazonas-medencében fekvő esőerdő ugyanannyi oxigént termel, annyit el is nyel, ezáltal nem nevezhető a Föld tüdejének. Ugyanakkor a tüzek mellett nagy szerepet játszik az illegális fakitermelés, erdőirtás is a pusztulásában, amely jelentős és valós veszély jelent. Az oktató azt javasolja mindenkinek, hogy ültessen fát és vigyázzon környezetére a saját és a következő nemzedék érdekében.

Adorján Zsófia