Demográfiai katasztrófához vezethet a történelmi mélységekbe zuhant termékenységi arány

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

A gyerekvállalás ösztönzését, a többgyerekes családok támogatását, továbbá a munkahelyen és a családban is helytállni kényszerülő nők felkarolását tűzte ki célul az az 52 honatya, amely módosítaná a nyugdíjtörvényt. Tervezetük szerint

azok a nők, akik ledolgozták a teljes járulékfizetési időt (35 év), közben pedig gyermeket szültek és neveltek, azoknak legkevesebb 10 éves koráig, gyermekenként két év kedvezményt kaphatnak a nyugdíjkorhatárból.

Az előterjesztők azzal érvelnek, hogy

gazdasági okok miatt egyre több nő halasztja el a gyermekvállalást,

vagy mond le az anyaságról. Riasztónak nevezik a termékenységi rátát is, ami azt mutatja, hogy egy szülőképes korú nő hány gyereknek ad életet átlagosan. A kritikus küszöbérték, vagyis az a határ, amely alatt már csökken a népesség, általában a 2,1-es, miközben

a román termékenységi ráta már az 1,4-es történelmi minimumra zuhant.

Ez azt jelenti, hogy Románia népessége öt személlyel fogy óránként – figyelmeztetnek tervezetükben a politikusok.

HIRDETÉS

Az előterjesztők „demográfiai katasztrófának” nevezik az elmúlt húsz év népességstatisztikáit, és aggasztónak találják azt is, hogy

országos szinten 200 ezer alá csökkent az egy év alatt élve születő gyerekek száma.

Példaként a listavezető moldvai megyéket említik, az élen álló Vasluiban húsz év alatt szinte felére csökkent a születések száma: míg 1990-ban 8377 gyerek született, 2010-ben már csak 4464. A honatyák szerint amennyiben a most tapasztalható alacsony gyerekvállalási kedv változatlan marad még további 15–20 éven keresztül, az ilyen módon megnövekedett munkaerőhiány veszélyeztetheti az egészségügyi és a nyugdíjrendszert is. Románia népességének rohamos csökkenésére egyébként az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) is felhívta a figyelmet a tavalyi kutatásában. Mint írták,

tavaly 19,7 millióra becsülték az ország lakosságát, ám ez a szám 2030-ban 18,5 millióra, 2050-ben 16,4 millióra, 2100-ra pedig 12,1 millióra csökkenhet.

Az Országos Statisztikai Hivatal (INS) legfrissebb, májusi adatai szerint is aggasztó a helyzet. Májusban 15 301 gyerek született az országban, ami 1733-al kevesebb, mint egy évvel korábban, valamint 20 924 személy hunyt el, ez 450-el több, mint 2017 májusában.

Ennek értelmében mindkét évben negatív természetes szaporulatot regisztráltak: tavaly májusban 3440 személlyel, idén pedig már 5623-al haltak meg többen, mint ahányan születtek.

Az elhalálozások magas száma részben azzal magyarázható Szekeres Adorján csíkszeredai szociológus szerint, hogy

a romániaiak általános egészségi állapota messze elmarad az európai átlagtól.

Mint mondta, a helytelen táplálkozás és a káros szenvedélyek, mint például az alkohol és a cigaretta országos szinten és Székelyföldön is igen elterjedtek, ezek pedig nagymértékben összefüggésbe hozhatók a vezető halálokokkal, a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel.

„Borzasztó iramban telnek be a temetők, ezt pedig nehéz a születések számával ellensúlyozni. Kedvező jelenség azonban, hogy miközben a gyerekvállalási kedv az északkeleti régióban a legalacsonyabb, Székelyföldön egyre több a háromgyerekes család. Ez pedig lehet, hogy évek múlva, amikor a mostani adatokat dolgozzák majd fel, pozitív irányba mozdítja el a népességstatisztikákat. Ugyanakkor a népességcsökkenés a negatív természetes szaporulat mellett az elvándorlással is magyarázható, szinte nincs is olyan család, amelyben valamelyik hozzátartozó ne élne külföldön” – fejtette ki a szociológus.