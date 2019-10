Csak reménykedhetünk az államilag finanszírozott bölcsődékben

Sürgetik a bölcsődék állami finanszírozását – a Hivatalos Közlönyben is megjelent jogszabály szerint már a 2019/2020-as tanévtől állami költségvetésből is biztosítják az eddig kizárólag önkormányzati forrásokból működtetett bölcsődék anyagi fedezetét. Csakhogy a kormány visszakozott, és két teljes évvel elhalasztotta a jogszabály alkalmazását.

Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az RMDSZ jelenleg azon munkálkodik, hogy ezt a két éves halasztást lefaragja egy évre, és a jövő tanévtől mégiscsak életbe lépjen a jogszabály. Szabó Ödön, a szövetség oktatásért felelős szakpolitikusa portálunknak elmondta, a bölcsődei férőhelyek normatív finanszírozására vonatkozó jogszabályt az államelnök is kihirdette, így már ettől a tanévtől életbe kellett volna lépnie, de két évvel kitolták az alkalmazását.

„Szorgalmazzuk, hogy legtöbb egy év legyen a halasztás, tehát jövő év szeptemberétől lépjen életbe a jogszabály, ezt a javaslatunkat megszavazta a képviselőház oktatási bizottsága. Reméljük, bekerül a plénumba, és ott is megszavazzák” – mondta a politikus.

A bölcsődék állami finanszírozására vonatkozó törvényt az RMDSZ dolgozta ki, ennek értelmében a meglevő bölcsődék állami támogatásban részesülnek, sőt az újak működésére is biztosít pénzt a kormány a központi költségvetésből.

A szövetség elemzésében kimutatta, hogy Romániában csak 40 településen, általában nagyvárosokban működnek az önkormányzat által fenntartott bölcsődék. A bölcsődékben 7-9 gyerek mellé kell alkalmazni pedagógust, eszerint az óvodákban alkalmazott fejkvóta kétszeresére lenne szükség, hogy a pedagógusok fizetése kijöjjön: valószínűleg ezt a kiadást akarták megspórolni, amikor elnapolták az állami finanszírozás bevezetését – mondta a politikus.

Szabó Ödön arra is kitért, hogy ugyanabban a tervezetben kérik, hogy rendezzék az óvodai minicsoportok helyzetét is: ugyanis még 2012-ben hoztak kormányhatározatot, amelynek értelmében a két és három év közötti gyerekeket be lehet íratni az óvodába, ám ez nem került be az oktatási törvénybe.