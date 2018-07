Büntetni fogják a zaklatások enyhébb formáit is

Kétszer is érdemes meggondolni, mielőtt valaki után fütyülünk az utcán, ez ugyanis a közeljövőben akár tízezer lejünkbe is kerülhet egy frissen elfogadott törvénymódosítás szerint. Bár a szexuális és lelki zaklatás enyhébb formáit is kihágásnak minősítő előírás elsősorban megelőzési céllal született, egyes szakemberek szerint visszaélésekre is okot adhat.

Hamarosan tiltottá válik a szexuális és lelki zaklatás minden formája. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Az elképzelést Dósa Zoltán pszichológus is kedvezőnek ítéli, véleménye szerint azonban

a kiegészítés túl általános megfogalmazása visszaélésekre adhat lehetőséget.

Mint mondta, gyakran látható például sétálóutcákon, ahol teraszok is vannak, hogy főként a férfiak részéről valóban érkeznek vitatható megnyilvánulások, mint a fütyülés vagy egyéb megjegyzések. „A jelenség azonban a nők számára sem ismeretlen, ők is ugyanúgy megnéznek egy jóképű férfit, a különbség csak annyi, hogy nem fütyülnek utána, mert visszafogottabbak. A nők emellett provokatívabbak, ezt az utcán és a szórakozóhelyeken is látni lehet. Főként a tinédzserkorú lányoknak, akikben dúl egy bizonyos fokú feltűnési vágy, még jól is esik, ha egy férfi utánuk szól vagy fütyül, és mosollyal viszonozzák. Ennek ellenére sok esetben kedvező hatása lehet a kiegészítésnek, például a munkahelyeken vagy szórakozóhelyeken, ahol gyakran meghívás nélkül lépnek be valaki intim zónájába. A zaklatás kérdése azonban nagyon szubjektív, és lehet, hogy valaki nem rosszindulatú szándékkal közeledik a másikhoz, a helyzet azonban mégis elfajulhat, ha egy ártatlan gesztus miatt feljelentést tesznek ellene. Ezután már azt is meg kellene vizsgálni, hogy hol, hogyan és miért történt az esetleges zaklatás” – zárta a pszichológus.