Börtönbüntetés is járhat a forrásadók be nem fizetéséért

Március elsejétől lép érvénybe az a rendelkezés, amely alapján börtönbüntetés is kiszabható a forrásadók be nem fizetéséért. Forrásadók alatt olyan adónemeket értünk, amelyek esetében a vállalkozó egy kifizetendő összegből (például a munkabérből, osztalékból) adót kell visszatartson.

Amennyiben a vállalkozó ezt az adót a határidőt követő 60 napon belül sem fizeti be, akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. A jogszabályt megjelenése óta több kritika is érte.

Előfordulhat ugyanis a gyakorlatban például az, hogy egy vállalkozás azért nem tudja a forrásadókat kifizetni, mert adó-visszaigénylését nem bírálták el időben, vagy azért, mert egy közintézmény nem fizette ki az elvégzett munka ellenértékét.

Az is előfordulhat, hogy a járványhelyzet miatt képtelen forrásadót fizetni, mert olyan költségeket kell kifizessen, amelyek elengedhetetlenek a cég működéséhez. Mindezek a lehetséges okok miatt a pénzügyminisztérium egy módosító javaslatot bocsátott közvitára, amely árnyalná az eredeti rendelkezést.

A módosítási javaslat szerint a vállalkozás nem büntethető, ha a forrásadót azért nem fizette ki, mert a követeléseit nem szedte be, vagy pedig olyan tartozásokat kellett megfizessen, amelyek tevékenység folytatásához szükségesek voltak.

Annak elkerülése érdekében, hogy az ellenőrző szervek indokolatlanul bűnügyi feljelentést tegyenek, kötelesek előtte kivizsgálni a vállalkozás helyzetét.

Amennyiben fennállnak a mentesítő körülmények, nem indíthatnak bűnügyi eljárást. A pénzügyminisztérium szándéka szerint a módosítás március elsejével lép életbe. A jogszabálytervezet a minisztérium honlapján érhető el.