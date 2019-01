Beszédes adatokat közölt az Eurostat Románia EU-elnöksége alkalmából

• Forrás: Eurostat • Infografika: Tóth Szilárd

Minden alkalommal, amikor egy tagállam átveszi az Európai Unió soros elnökségét, az Eurostat érdekes adatokat közöl az illető országról annak átfogóbb megismertetése céljából. Most sem történt ez másként, az Európai Unió statisztikai hivatala nemrég Romániáról közölt egy érdekes infografikát és egyéb információkat, hiszen január elsejétől hat hónapig Románia tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Az ország Ausztriától vette át, júliusban pedig Finnországnak adja majd tovább a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztséget, amelyet Románia először lát el 2007-es EU-csatlakozása óta.

Mint az Eurostat adataiból kiderül,

Románia 238 400 négyzetkilométeres területe az Európai Unió összterületének 5,3 százalékát teszi ki, 19,5 millió lakosa pedig az EU népességének 3,8 százalékát.

Az EU bruttó össztermékének 1,2 százalékát adja Románia, az egy főre jutó GDP pedig 9500 euró (44 894 lej), miközben az uniós átlag 30 ezer euró (141 772 lej). A népsűrűség (egy adott területegységre jutó lakosok száma) tekintetében jól áll Románia, hiszen 84 fő él egy négyzetkilométeren, miközben az Unióban 118.

A foglalkoztatási arány szempontjából sem teljesít rosszul az ország: a romániai nők 60,2, illetve a férfiak 77,3 százaléka áll alkalmazásban, miközben az EU-s átlag előbbieknél 66,5, utóbbiak esetében pedig 78 százalék. Az Eurostat néhány érdekességet is megosztott az országról készült infografikán. Az egyik ilyen:

Románia első helyen áll az EU-ban napraforgómag-, szilva- és diótermesztés terén.

Beszédes adat az is, hogy a romániai lakosság 96,8 százaléka saját lakásában él, ezzel szintén első az ország a tagállamok között. Románia továbbá a harmadik legkisebb mértékben energiafüggő EU-tagállam, illetve nálunk a legalacsonyabb a nők átlagéletkora az első házasságkötéskor (27 év), a férfiaké pedig a harmadik legalacsonyabb (30,4 év).

Az infografika mellett egy táblázatot is csatoltak a Romániát bemutató összesítéshez, amelyben az ország legfontosabb mutatóit hasonlították össze az uniós átlaggal. Ebből kiderül, hogy a romániai lakosság 17,8 százaléka 65 év feletti (az EU-s átlag 19,4%), 15,6 százaléka pedig 15 év alatti (az uniós átlaggal megegyezően). A termékenységi arányszám (a szülőképes korú nőkre számított hipotetikus gyermekszám) 1,64 Romániában, ami valamivel magasabb, mint az 1,60-as európai átlag. Egy másik fontos mutatóban is jobban teljesít az ország az unióhoz képest: miközben nálunk a munkanélküliségi arány „mindössze” 3,9 százalék, az EU-ban 6,7%.

A szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázata tekintetében azonban már nem állunk annyira jól,

hiszen míg az unióban a lakosság 22,5 százaléka van ennek kitéve, Romániában ez az arány 35,7 százalék. Az adatokból az is kiderül, hogy még mindig keveset vásárolunk interneten: Romániában a 16 és 74 év közötti lakosság mindössze 20 százaléka szerzett be legalább egy terméket online, az uniós átlag ezzel szemben 60 százalék. Meglepő adat továbbá az is, hogy miközben az unióban 1990 óta 22,36 százalékkal csökkent az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, Romániában ez az arány jóval magasabb, egész pontosan 54,18 százalék.