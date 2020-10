Bajkai István: Romániában a magyarok megfélemlítése a cél

Bajkai István Székelyföldi látogatása során a Székelyhon szerkesztőségét is felkereste • Fotó: Veres Nándor

– Ez az ügy viszont az egész erdélyi magyarság számára jelent figyelmeztetést?

– Az, hogy Romániában ez előfordulhat, nem véletlen. Minden jogrendszerben létezhetnek hibák, amikor az emberek tévedhetnek, de itt nem tévedésről van szó, ez egy koncepció megvalósítása volt. Ez egy jogállamisági kérdés,

egy jogállam nem üldözheti saját állampolgárait, nem hajthat végre, nem fogalmazhat meg koncepciós pereket.

A diktatúrák igen, látjuk, ez működött a kommunista országokban, Észak-Koreában még most is van. Ez egy demokráciadeficit is, ezért Románia nem tekinthető jogállamnak. A bírói hatalom, a törvényalkotás és a végrehajtó hatalom elkülönítése és egymás ellenőrzése szerintem Romániában nem létezik, mert mögötte mindenütt ott van a sovinizmus szolgálatába állt titkosszolgálat, ez mozgatja a szálakat. Ezeknek a jogállamisággal szembeni erőknek a műve a két fiatalember elítéltetése, akiket én a magam részéről politikai fogolynak tekintek. Valójában az ő megfélemlítésükkel, elítéltetésükkel két legyet is üthettek egy csapásra. Egyrészt külföld felé mutatni, hogy van Románián belül szeparatista erő, van székely terrorizmus.

Az itt élő magyarságnak is szól egy üzenet: tessék befogni a szátokat, nem szabad autonómiáról beszélni, nemzeti érzéseknek hangot adni, mert aki ilyet tesz, az akár börtönbe is kerülhet, vádakat, pereket, ítéleteket mindig tudunk konstruálni.