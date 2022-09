Az UNFINISHED közösség és az eMAG megrendezi a fesztivál első crowd source típusú filmjét

Az eMAG online áruház, ahol bárki könnyen és gyorsan böngészhet a több mint 12 millió termék kínálatából, és az Unfinished fesztivál, ahol a felfedezésekre kíváncsi közönség naponta workshop-okon vehet részt, performanszokat, előadásokat, vitákat, beszélgetéseket hallgathat meg OFF CENTER témában, felszólítja azokat, akik szeretnék másokkal megosztani napi kutatásaikat, hogy egy rövid, portré formában filmezett filmet készítsenek életük olyan szituációiról, ami inspiráló lehet mások számára is.

A film szólhat egyszerű életszituációkról, amelyben egy tárgyat keresnek, de szólhat egy kedves személy, történet vagy ötlet kereséséről is, akár önmaga kereséséről is.

Az eMAG-ról



Az eMAG 2001-ben alapított román bejegyzésű cég, a román online kereskedelmi piac úttörője, 2022-ben a legértékesebb román márka lett és az első online kereskedelmi vállalat, amely első helyet foglal el a Brand Finance rangsorolási listán. Több mint 20 éve a cég folyamatosan befektet olyan Romániában kifejlesztett technológiákon alapuló digitális szolgáltatásokba, amelyek segítségével az ügyfelek időt és pénzt takarítanak meg, és létrehozott egy regionális ökoszisztémát, sikeresen exportálva a helyi modellt Bulgáriába és Magyarországra. Saját kínálata és a Marketplace partnerei révén egyre bővülő termékválasztékkal az eMAG az a hely, ahol bárki bármit, bárhonnan kereshet és megrendelhet. Emellett az ügyfelek élvezhetik az olyan kiemelt szolgáltatásokat, mint a Genius, vagy az ingyenes szállítási és egyéb előnyöket kínáló előfizetést, vagy a fizetési átütemezési szolgáltatásokat, mint például a Buy now, pay later (Vásároljon most, fizessen később) vagy a Slice it (Szeletelés). További információk az eMAG-ról itt találhatók.