Az online oktatás sem véd meg az iskolai zaklatástól, megfélemlítéstől

A Szenátus döntőházként elfogadta a tanügyi törvény módosításáról szóló rendeletet, amely finomhangolja az eddig is hatályban lévő törvényt, miszerint a tanulóknak és tanügyben dolgozóknak tilos az iskolában vagy a virtuális térben a bullying, vagyis a szándékos és ismétlődő verbális vagy fizikai bántalmazást előidéző viselkedés. Újdonságként most előír különböző biztonsági intézkedések alkalmazását is.