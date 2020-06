Az oktatáshoz való alapvető jogot sérti, ha „fennakad” a lázmérésen a diák

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A nép ügyvédje, az ombudsman, Renate Weber fordult az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz azzal, hogy diszkriminatívnak tartja az egészségügyi- és oktatásügyi minisztériumok közös döntését, miszerint kizáró jellegű a nyolcadikosok záróvizsgáján és az érettségi első fordulóján való részvételhez a 37,3 Celsius-fok fölötti testhőmérséklet.

Az oktatási minisztérium ugyanis úgy döntött, hogy két vizsgafordulót szervez a nyáron, így

azok a diákok, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot a vizsgateremben való belépéskor, kizárják, és számukra, illetve a karanténban levő diákok számára egy közös vizsgáztatást szerveznek két héttel később.

Az erről szóló rendelet szerdán jelent meg az ország Hivatalos Közlönyében.

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke lapunk kérésére továbbította a tanács döntését, miszerint a nép ügyvédje által jelentett probléma valóban közvetetten hátrányos megkülönböztetést jelent. Az igazgatótanács döntését többek között azzal indokolják, hogy a miniszteri rendelet nem éri el eredeti célját, azaz a vizsgázók biztonságának megóvását, ugyanis

nem létezik orvosi bizonyíték arra, hogy azok a személyek, akiknek 37,3 Celsius-fok fölötti a testhőmérsékletük, SARS-CoV-2 vírushordozók lennének.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az is lehet vírushordozó, akinek a testhőmérséklete a normális paraméterek között mozog, azaz tünetmentes. Mint fogalmaznak, számos más kiváltó ok létezik, amelyek miatt valakinek 37,3 fölé emelkedhet a hőmérséklete. Továbbá azt is megjegyzik, hogy minden diáknak kötelessége betartani a két méteres társadalmi távolságot és az előírt fertőtlenítési intézkedéseket, ezért a megnövekedett testhőmérsékletnek csak jelzés-értéke van, és nem jelent orvosi bizonyítékot arra, hogy az adott személy SARS-CoV-2 vírushordozó – olvasható a diszkriminációellenes tanács döntésének indoklásában.

Ugyanitt megjegyzik, a megoldás, amely nem lenne megkülönböztető jellegű és a kitűzött célt is elérné az lehet, hogy ezek a diákok ugyanabban az időben, de más teremben vizsgázhassanak.

Az oktatáshoz való alapvető jogot sérti az említett rendelet. Az oktatáshoz való jog ugyanis magába foglalja azt is, hogy minden diáknak joga van ugyanahhoz a vizsgakörülményekhez, tételekhez és felméréshez

– írják a dokumentumban.

Előzmények



A miniszteri rendeletet megelőzően Luminița Rodica Barcari, az oktatási minisztérium államtitkára május 26-án úgy nyilatkozott, hogy azok a diákok, akik fennakadnak a lázmérő-szűrőn, vagyis 37,3 Celsius-fok fölötti lesz a testhőmérsékletük, letehetik a vizsgát egy külön, másoktól izolált teremben, attól függően, hogy mit javasol az egészségügyi minisztérium, mert az a fontos, hogy egy diák se legyen diszkriminálva, és mindenki vizsgázhasson. Két nappal később azonban Klaus Iohannis államfő már azt közölte a sajtóval, hogy ezek a diákok nem záróvizsgázhatnak és érettségizhetnek a többiekkel egy időpontban, számukra külön vizsgaidőszakot szerveznek.