Az idő szép, de lehet, hogy elmarad a turistaszezon

A tengerparton, még a karantén előtt • Fotó: Katona Era

Nagyon várom, de kicsit félek is ettől: üres, kihalt lesz minden, turistákat nem fogok látni. Ugye engem, mint vendéglátásban dolgozót személyesen is érint: ha engednek is a szigorításokon, valószínű, hogy még hetekig nem lesz munkám.

Mint mindig mindenről, erről is sokféleképpen beszélnek.

Egyesek szerint idén egyáltalán nem fogad Olaszország külföldieket, mások szerint egyes régiók mégis (például Szicília talán júliustól).

Olyant is hallottam, Szicília idén minden harmadik napra kifizeti a szállást a vendégek helyett, ezzel hívják a turistákat. Olvasom azt is, hogy egymás után nyitnak ki a repülőterek, és már lehet foglalni jegyeket ide is. Azt viszont senki nem garantálja, hogy valóban elindulnak-e a gépek.

A napokban újra kapok élelmet – hívott a Caritas –, ami most igencsak jól jön. Ha valami nem változik, a következő havi albérletemre már nem lesz pénzem. Szerencsém, hogy a zöldségfélék, a paradicsom, a hagyma, az uborka, az olajbogyó és a hasonlók, illetve a gyümölcsök, az alma, a dinnye, a banán nagyon olcsók és én imádom is a salátákat, úgyhogy az éhezéstől még nem kell félnem.

Különben, az itt töltött hónapok alatt annyi narancsot ettem, mint eddig még soha. A szezonja már elmúlt március végén, április elején. Itt a szomszédságban tele van a kert narancs- és mandarinfával, segítettem is szedni párszor a karantén előtt, azaz még a télen. Igaz, a tél itt teljesen más mint otthon, decemberben 15-23 fok van általában. Itt a városban a kertes házaknál mindenhol van narancs, mandarin, citrom, vagy lime fa, mint otthon az almafák. Vannak a közelben falvak, ahol több hektáros területeken eladásra termesztik

A kormány által ígért pénztámogatásról semmi hír, egy ismerősöm sem kapta még meg. Ezért is várom nagyon, hogy újra legyen munkalehetőség.

Muszáj, hogy találjak munkát, már több helyen szóltam erről. Jeleztem, hogy amint lehet szeretnék valahol elhelyezkedni, takarítástól a gyári munkáig minden érdekel vagy gyerekekre is vigyáznék (erre ajánlólevelem is van, Pesten másfél évet óvodában dolgoztam). Annyit tudok, hogy itt nálunk Abruzzoban is lesznek nyitva szállodák, de csak június 1-je után, és talán csak a belföldi vendégeknek.

Különben itt már olyan idő van, (25-28 fok), hogy lehetne már nyaralni. A meleg engem is kicsalt a házból, nagyot sétáltunk tegnap az egyik lakótársammal. Az elmúlt hetekben megszokottnál több autó volt az utakon, de ugyanúgy minden zárva. A teraszok, kávézók is 18. után nyithatnak, de először csak elvitelre lehet vásárolni.

(folytatjuk)

Katona Era, Olaszország