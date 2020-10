Az élővilág megóvására hívja fel a figyelmet a kreatív környezetvédelmi diákverseny

• Fotó: Haáz Vince

A vetélkedőnek több célja is van: részben az, hogy megtörje az otthonülés egyhangúságát, fejlessze a gyerekek kreativitását, felhívja a figyelmet a környezetvédelemre és arra ösztönözze a fiatalok által a családokat, hogy találják ki, milyen módon hasznosíthatják a már megvásárolt, fölöslegessé vált csomagolóanyagokat, palackokat.

Simion Crețu, a Központi Fejlesztési Régió igazgatója szerint nem elég a hatóságoktól várni, hogy tegyenek a környezetszennyezés ellen, hanem az olyan kis közösségek is, mint a család, hozzátehetnek a maguk módján a környezet egészséges megőrzéséhez azzal, hogy nem dobnak mindent ki a szemétbe, hanem használati tárgyakká alakítják az egyébként haszontalannak tartott dolgokat.

Fából, műanyagból, fémből, vagy textíliából készíthetnek a gyerekek a szüleik, nagyszüleik segítségével, vagy akár a szomszédok közösen például virágtartót, szőnyeget, lakásdíszt, kerti bútort, ruhát, játékot.

Nem csak az újrahasznosítás, de az együtt töltött idő szempontjából is jó ötlet a közös tevékenység – hangsúlyozta az igazgató, hozzátéve, hogy a mikroközösségek is hozzájárulhatnak ezzel a életminőség javulásához, a természetes környezet megóvásához.

Az online vetélkedőre a Központi Fejlesztési Régió hat megyéjéből bárki benevezhet, aki még nem töltötte be a 18. életévét. Bármi felhasználható, ami kidobásra lett ítélve, és bármi készíthető, amit a fantázia és a kreativitás diktál. Javaslatok: textíliából, műanyagból, papírból ruhát készíteni, a használt olajat, használt elemeket, műanyagpalackokat egy begyűjtőhelyen leadni, a befőttes üvegekből, dobozokból virág-, írószer-, vagy gyertyatartót készíteni, a ház körül, vagy bármely más területen rendet rakni, takarítani, vagy elültetni egy fát. Az elvégzett munkákról egy beszámolót kell küldeni e-mailben, amelyben fel kell tüntetni, hogy hány személy kapcsolódott be, mennyire volt nehéz a kivitelezés, milyen lett a végeredmény. Két fotót is kell mellékelni, egyiket a felhasznált nyersanyagról, vagy a rendezés előtti területről és egyet a végeredményről. Videót is küldhetnek a résztvevők, illetve minél több fotót, amelyek az aktivitást örökítik meg.

Harmadik lépésként egy üzenetet is meg kell fogalmazni a témában és elküldeni az Európai Unió részére, egy európai zászlóval, vagy más jelképpel felvételen, vagy írásban. Jelentkezni október 28. és december 2. között lehetséges a europedirect@adrcentru.ro címen. Valamennyi résztvevőt egy Európai Uniót népszerűsítő tárggyal jutalmaznak, a legkreatívabbakat, leglátványosabbakat egy-egy táblagéppel is. A projekteket egy tanárból, a Europe Direct Központ egyik munkatársából és a civil szféra egy képviselőjéből álló zsűri értékeli majd.