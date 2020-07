Augusztus végén tartják a Kurultaj - Magyar Törzsi Gyűlést Bugacon

Támogatói tartalom

Kurultaj nem fesztivál, hanem egy ünnep amely a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket, és olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. Azonban az ünnep a sztyeppei lovas-nomád népekkel való rokonság révén egy nagy törzsi gyűlés, a magyarokkal rokon keleti népek kulturális találkozója is. A három napos Kurultajt idén a rokon nemzetek több száz művésze, tudósa, hagyományőrzője, magas rangú politikusai (nagykövetek, államtitkárok, miniszterek) tisztelik meg, és több mint 50 olyan program kerül megrendezésre, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői kultúrájukból adnak ízelítőt.

A Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány által életre hívott Magyar Turán Szövetség hívására csak a Kárpát-medencéből, több mint száz ősi magyar hagyományokat felelevenítő csapat érkezik Bugacra, ahol képviseltetik magukat Erdély, Kárpátalja, a Felvidék és a Délvidék hagyományőrzői is. A Kárpát-medence és a és a rokon népek legjobb lovasai, lovasíjászai és hagyományőrzői mutatják meg tudásukat a kiérkező nagyközönségnek.

A pusztában hatalmas, a honfoglalás korának hangulatát felidéző jurtaváros épül fel, melyben a hagyományőrző csapatok korhű viseletekben mutatják be a magyar és a pusztai népek régmúltjának mindennapjait is.

A 40 hektár területen zajló események között mindenki megtalálhatja a neki legjobban tetsző programokat.

A Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés kiemelt figyelmet fordít a pusztai lovasnomád történelem hiteles bemutatására. Ezért hatalmas kiállítójurtákban több régészeti és antropológiai tárgyú tárlatot lehet majd megtekinteni. Az „Atilla Sátrának” elkeresztelt óriásjurtában hun kori kiállítás lesz megtekinthető. A hun vezéri jurta a világ legnagyobb szétszedhető, természetes alapanyagokból készülő jurtája és benne a történeti, antropológiai és régészeti kiállítások mellett szakrális tér is kialakításra kerül.

A mellette álló óriásjurtákban („Ősök Sátrai”) pedig a Kárpát-medencében élő lovasnomád népek öröksége elevenedik meg a szkíta, szarmata, avar, honfoglalás-kori magyar kiállításokon. A tárlatok, melyekben több mint féltucatnyi magyarországi múzeum és közgyűjtemény vesz részt, szigorú szakmai követelmények szerint kerülnek kialakításra. 2020-ban kifejezetten nagy és lenyűgöző kiállítással készülnek a szervezők.

A jurta tábor közelében tudományos előadások lesznek hallhatók. A nagy előadósátorban néhány ismeretterjesztő (úti beszámoló, geopolitika) előadás mellett döntően közérthető tudományos előadásokon keresztül ismerkedhetnek meg az érdeklődők a magyar őstörténettel, az előadók mind magasan képzett magyar és külföldi tudományos szakemberek, és a saját szakmájuk nemzetközileg is elismert kutatói.

Az elmúlt években állandó látványelemek épültek be az ünnepbe, ilyen a seregszemle, ahol a Kurultajra érkező fegyveres hagyományőrző csapatok vonulnak fel. A seregszemlén a hun, avar és honfoglalás korát idéző hagyományőrző viseletben sorakozik fel a több száz lovas és gyalogos harcos. Tavaly egy új programelem a Nomád Vonulás is bekerült a látványosságok sorába. A monumentális vonuláson a honfoglalás-korát megidézve nem csak a harcosokat tekinthetjük meg, hanem nomád szekerekkel, bivalyokkal, tevékkel, rackajuhokkal (több mint hatszáz résztvevővel) a családok is „megérkeznek” a Kárpát-medencébe.

A Magyar Törzsi Gyűlés elmaradhatatlan programrészei a lovas harci bemutatók, ahol a kárpát-medencei és a rokon népek legjobb hagyományőrzői adnak ízelítőt a lovas-nomád haditechnikából.

Az egyik leglátványosabb műsorelem a Keleti Vihar nevezetű program, ahol a keleti lovas csapatok összecsapnak a nyugat-európai páncélos seregekkel.

A hadibemutatók sora ezzel nem ér véget, idén is megrendezik az Ősök Napján bevezetett páncélozott gyalogos harcosok párbajversenyét és a villámgyors kezű vitézek szablyavívó versenyét is. A nagy közönségsikert aratott látványos viadalokon csak a legjobban képzett vitézek maradhatnak talpon.