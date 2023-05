Akár 52 lejért is lehet tengerparti szállást kapni a csúcsszezon előtt

Hétfőn indítja a Romániai Turisztikai Munkáltatok Szövetsége (FPTR) a Tengerpart mindenkinek elnevezésű program legújabb, 42. kiadását. Ennek keretében a csúcsszezonhoz képest akár 70 százalékkal olcsóbban is meg lehet szállni a tengerparti üdülőhelyeken.

A teljes ellátást igénylő turisták számára 200 lej a kezdőár éjszakánként Jupiter háromcsillagos hoteleiben.

„Azt tanácsoljuk a turistáknak, hogy minél előbb foglalják le a szállást, ha ki akarják használni a program kínálta lehetőségeket, mivel a helyek gyorsan fogynak. Akár közvetlenül a hoteleknél, akár turisztikai irodákon keresztül is foglalhatnak. A korábbi évekhez hasonlóan most is lehet vakációs utalványokkal fizetni” – mondta Răducan.

Az érdeklődők fptr.ro oldalon találhatják meg a programban részt vevő hotelek listáját.