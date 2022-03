Adományokat vitt Ukrajnába, negatív tapasztalatokkal tért haza

Gyűjtést szervezett a Solidaris Egyesület a Kárpátalján élő magyarok számára, az összegyűlt adományt Sajó Norbert, az egyesület elnöke vitte el a helyszínre. Az ott szerzett tapasztalatait, élményeit elmesélte a Székelyhonnak is, figyelmeztetve, hogy nem minden alakult úgy, mint amire számítottak.

– idézi fel a marosvásárhelyi egyesület vezetője a tapasztaltakat, azt is hozzátéve, hogy

„Furcsa volt számunkra, hogy azt sem kérdezték meg, honnan jöttünk, kik adták össze a pénzt, és mindazt, amit vittünk. Pedig én készültem is egy rövid bemutatkozással, szerettem volna beszélni az erdélyi emberekről, a segítőkészségről, empátiáról, még annak ellenére is, hogy itt is gazdasági nehézségek vannak, minden drágul, kevés a jövedelem. De sajnos erre nem volt lehetőségem” – meséli Sajó Norbert.

Általános bizalmatlanság a jellemző

Beregszászon „eltűntek” a férfiak, akik még nem mentek át Magyarországra, most bujkálnak.