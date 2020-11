A vasúti személyszállítás is megsínylette a koronavírus-járványt

A vasúti személyszállításra is rányomta a bélyegét a koronavírus-járvány: az Eurostat friss felmérése szerint a tagállamok többségében megfeleződött a forgalom a második negyedévben, Romániában közel nyolcmillióval kevesebb alkalommal utazott vonattal a lakosság, mint egy évvel korábban.

A számos egyéb korlátozás mellett a közlekedésben is óvintézkedéseket vezettek be Európa-szerte a koronavírus-világjárvány visszaszorítása érdekében. Ezt a vasúti személyszállítás is jelentősen megsínylette: mint az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat friss elemzése rámutatott:

a második negyedévben, azaz április és június között a tagállamok többségében megfeleződött az utasforgalom.

Nálunk jobb a helyzet

Az elemzés szerint már 2020 első negyedévében is látszott a csökkenés, de az igazán jelentős visszaesés a másodikban következett be.

A legnagyobb mértékben Írországban csökkent az utazók száma, ahol 94 százalékos visszaesést jegyeztek, ezt követi Franciaország és Spanyolország 78-78 százalékkal.

Írország esetében ez 11,6 millió utassal (pontosabban utazással) jelent kevesebbet, Franciaországban 262,5 millióval, Spanyolországban pedig 125,2 millióval. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el 59 százalékos visszaeséssel, ami 21,9 millió utast jelent. Romániában valamivel jobb a helyzet:

7,9 millióval esett vissza a vasúti forgalom a második negyedévben 2019 azonos időszakához képest, ami 47 százalékos csökkenésnek felel meg.