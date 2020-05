A szülő dönt az iskolaérettségről

Közzétették az óvodai iratkozások időpontját és módszertani leírását is. A tanügyminisztériumi döntés szerint június 8-án kezdődik az óvodai iratkozás azok számára, akik szeptembertől kezdenék. Újdonság, hogy elmarad azoknak a gyerekeknek a pszichoszomatikus felmérése, akik augusztus 31-éig nem töltik be a hat évet. Iskolai tanácsadó véleményét kértük a túl korai iskolakezdés hátrányairól, hiszen idén a szülő dönti el a hat év alattiak esetében is, hogy gyereke iskolaérett vagy sem.

Idén elmarad. A pszichoszomatikus felméréseken a gyerekek érzelmi, fizikai és motorikus, térkoordinációs felismerését is figyelembe vették a szakemberek • Fotó: Haáz Vince

A március 11-ei iskolabezárással egy időben az óvodai és iskolai beiratkozásokat is felfüggesztette az oktatási tárca. A minisztérium egy infografika kíséretében a Facebookon tette közzé hétfő este az óvodai iratkozások időpontjait, az ezzel kapcsolatos módszertani leírást pedig kedden közölte.

Megvannak az óvodai beiratkozás időpontjai Két szakaszban, június 8-a és július 3-a, illetve július 20-a és augusztus 10-e között történik idén a gyerekek beíratása az óvodába. Az újrairatkozások május 25-e és június 5-e között zajlanak majd – közölte a tanügyminisztérium.

Május 25-e és június 5-e között kérvényezhetik a szülők a gyermekeik óvodába való újraíratását, ha már ebben a tanévben is óvodások voltak a gyerekek, de még nem iskolakötelesek, ezt megtehetik telefonon, faxon vagy e-mailen keresztül is.

Szeptembertől kötelezővé válik a nagycsoport

A legkisebbek beíratása több szakaszban zajlik: június 8-a és július 3-a között, július 20-a és augusztus 10-e között, illetve augusztus 11-31. között bonyolítják le az úgynevezett „korrekciók” szakaszát. Az iratkozásokat is lehet telefonon – a megfelelő adatok bediktálásával – e-mailen vagy faxon keresztül intézni, az iratkozások órarendjét pedig minden intézmény maga dönti el, és kifüggeszti látható helyre az intézmény épületében, feltölti saját honlapjára – ha van – illetve a megyei tanfelügyelőségek honlapján is megtalálhatóak lesznek – áll a szaktárca hivatalos közleményében. Ugyanakkor emlékeztet a minisztériumi felhívás arra is, hogy

a hatályban lévő törvény értelmében idén ősztől már kötelezővé válik az óvodai nagycsoport, azaz az ötödik életévüket betöltött gyerekek adatait már a romániai oktatás integrált informatikai rendszerébe (SIIIR) vezetik be.

A pszichoszomatikus felmérések is elmaradnak

Monica Anisie tanügyminiszter azt is bejelentette, hogy elmaradnak a pszichoszomatikus felmérések azok számára, akik augusztus 31-éig nem töltik be a hatodik évüket, de szüleik iskolába íratnák őket.

Idén csak a szülők személyes felelősségre írt nyilatkozatára, illetve a gyerek óvodája által kiállított igazolásra van szükség az iskolai tanácsadók által kiadott irat helyett.

Az elmúlt években az iskolai tanácsadó személyes találkozás után állított ki egy iratot, amelyben igazolta, hogy iskolaérett a gyerek érzelmi, fizikai és motorikus, térkoordinációs, testséma felismerés szempontjából egyaránt, idén ez elmarad.

Városi Emőke marosvásárhelyi iskolai tanácsadó úgy véli, ésszerű a döntés az adott körülmények között (koronavírus-járvány), de sokoldalú a kérdés, hiszen létezik egy szülői és egy szakmai szempont is, amelyet érdemes lenne figyelembe venni.

Vannak szülők, akik ragaszkodnak bizonyos tanítókhoz, és aszerint választanak pedagógust, hogy kompatibilis-e a tanító a gyerek személyiségével, esetleg a következő évben kezdő tanítóval már nem lesz az.

Ezek lehetnek ésszerű érvek, de van olyan is, hogy a szülő azért akarja iskolába íratni a gyereket, mert például akkor megy az unokatestvér vagy barát is, ám ez nem is igazból a gyerek érdeke, hanem ezek csak logisztikailag könnyítő tényezők. A pszichoszomatikus felméréseket azért végezzük, hogy rájöjjünk, a gyerek megfelelő fejlődési szinttel rendelkezik ahhoz, hogy majd az iskolai követelményeknek meg tudjon felelni, illetve meg vannak-e az alapok, amelyek ehhez fontosak. Ha nincsenek meg, akkor a gyereknek nehezebb lesz szintet tartani utána akár nagyobb gyerekekkel vagy azokkal, akiknél ezek a készségek már kialakultak.

Úgy vélem, pszichoszomatikus felmérésre nemcsak azoknak lenne szüksége, akik nem töltik be augusztus végéig a hat évet, hiszen van, akinek nem szükséges törvény szerint ez a felmérés, de ugyanolyan lemaradásokkal, hiányosságokkal küzd, mint azok a gyerekek, akik tesztelésre kerülnek”

– fejtette ki véleményét a pszichoszomatikus felmérések szükségességéről az iskolai tanácsadó.