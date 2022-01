A megjelenés kötelező, a jegyek viszont nem számítanak bele a diákok teljesítményébe

A Hivatalos Közlönyben megjelent rendelet szerint idén is megszervezik a próbaérettségit, illetve a nyolcadikosok országos próbafelmérőjét. A középiskolát végző diákok március 28–31. között, a nyolcadikosok pedig április 4–6. között bizonyítanak – egyelőre csak próbából, de sok esetben hasznos a felmérés, hiszen ráébreszt(het)i a diákokat a tudásbéli hiányosságaikra.

Tavasszal csak próbavizsgáznak az általános iskolák és középiskolák végzősei, júniusban már élesben bizonyítanak. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Idén is megszervezik az országos szintű próbafelmérőket az érettségi, illetve a nyolcadik végi felmérővizsgák előtt. A középiskolát végző diákok március 28-án román nyelvből és irodalomból, 29-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 30-án a szaknak megfelelő választott tantárgyból, 31-én pedig anyanyelvből bizonyítanak írásban. Román nyelv és irodalomból ugyanabból a tananyagból kell készülniük a próbafelmérőre is, mint majd az élesben tartott vizsgára, matematikából azonban több tételt is kivettek a próbafelmérő esetében – áll a szerdán megjelent rendeletben.

A nyolcadikosok április 4-én románból, 5-én matematikából, 6-án anyanyelvből próbavizsgáznak írásban. Mind a tizenkettedikesek, mind pedig a nyolcadikosok eredményeit április 14-én teszik közzé.

A megjelenés kötelező a próbafelmérőkön, a jegyek viszont nem számítanak bele a diákok teljesítményébe.

Talán pont ezért nagyon hasznosak ezek a próbaérettségi vizsgák, mert ráébresztik a tanulókat arra, hogy még nagyon sokat kell tanulniuk az érettségire, és ezért kell reálisan osztályozni a próbavizsgán – vallja Varga László, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium igazgatója. Úgy véli, a rendszer jól van kitalálva, hiszen azok a tanárok osztályozzák a diákok próbavizsgáját, akik tanítják az adott tantárgyat, tehát jól ismerik a diákokat.

Az iskoláknak, szülőknek, diákoknak is az az érdeke, hogy reális visszajelzést kapjanak arról, hogy hol tartanak a felkészülésben. Mi ezt nagyon komolyan vesszük, be is tartunk minden szabályt

– fogalmazott az iskolaigazgató. A Márton Áron Főgimnáziumban nem is elfogadott az, hogy „meglógjanak” a diákok a próbafelmérőről. Inkább az a jellemző, hogy csak azok hiányoznak, akik betegek, vagy más igazolt okok miatt nem jöhetnek iskolába. Mindenki tudja, hogy ez egy hasznos próba, hiszen itt nem számít még a jegy, nem lehet megbukni, a tudásszintet azonban le lehet mérni – részletezte Varga László. Az iskolavezető álláspontját bizonyítja az is, hogy

az elmúlt évben országos szinten Hargita megyében volt a legmagasabb a diákok részvételi aránya a próbafelmérőkön.

Tavaly egyébként a próbaérettségin részt vett végzős diákok csupán 40,71 százaléka ért el legalább 6-os átlagot országszinten.

Ebben a tanévben a szóbeli kompetenciafelmérőkkel kezdődik az érettségi vizsga, miután az elmúlt két évben a világjárványhelyzet miatt elmaradtak. A tizenkettedikes diákok május 27-én fejezik be a tanévet, és június 20–23. között zajlanak az írásbeli vizsgák, az első eredményeket pedig június 27-én teszik közzé. A nyolcadikosok országos felmérővizsgáit június 14–17. között tartják, és június 23-án tudják meg a vizsgaeredményeket.