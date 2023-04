A medvepopuláció egyedszáma: a becsültnél sokkal több

Mintegy 1500–2000 egyeddel nagyobb a romániai medvepopuláció a korábban becsültnél, derül ki annak a szaktanulmánynak az eredményéből, amely 8 év után először becsüli fel a romániai medvepopuláció méretét. Ez azt mutatja, hogy a beavatkozások 2016-ban történt beszüntetése óta a medvepopuláció zavartalanul növekedett, és azt is igazolja, hogy prevenciós és beavatkozási kvótára van szükség vadásztársulásokra leosztva – jelentette be Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, aki az ez évre meghatározott megelőzési kvóta egyedszámát is ismertette.

Széchely István 2023. április 05., 16:362023. április 05., 16:36

A nagy, kapitális hímmedvék kilövésének a tiltását, szigorú jelentéstevési, illetve genetikai mintavételi kötelezettséget, tehát a 2016 előtti időszakhoz képest világos szabályokat vezet be a környezetvédelmi minisztérium a medvekilövési kvóta kiszámításánál, és a kilövésekre is – jelentette be bukaresti sajtótájékoztatóján Tánczos Barna RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter. Annak kapcsán beszélt erről, hogy 8 év után először készült felmérés a romániai medvepopuláció méretéről. Mennyi az annyi? „Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának egyik prioritása az ember-medve együttélésének megnyugtató módon való rendezése.

Az elmúlt két évben tüzet oltottunk, rendkívüli esetekre kerestünk rendkívüli megoldásokat, annak érdekében, hogy megvédjük az emberi életet és a javakat. Azonban a feladatunk az, hogy hosszú távon biztos alapokra helyezzük a medvepopuláció kezelését.

Ma számot vetettünk az elért eredményekről, és bemutattuk azt a szaktanulmányt, amely 8 év után először becsüli fel a romániai medvepopulációt. Ez egyértelműen mutatja a populáció növekedését és biztosítja a tudományos alapot arra, hogy a 2016 előtti időszakhoz hasonló aktív intézkedéseket hozzunk a medvepopuláció kezelésére, a veszélyeztetett területekre koncentráló megelőzési és beavatkozási kvótákkal” – fogalmazott Táncos Barna a bukaresti sajtótájékoztatót követően. 426 medvére terjed ki az idei megelőzési kvóta A szaktárca saját költségvetéséből rendelte meg azt a szaktanulmányt, amelynek eredményeit bemutatták. Ez hagyományos egyedbecslési módszerekkel állapította meg, hogy

Romániában 7536 és 8093 egyed közé tehető a barnamedve-populáció egyedszáma, szemben a legutóbbi felmérés által mutatott mintegy 6 ezres példányszámmal

– világított rá a különbségekre a miniszter. Hirdetés Tánczos Barna ugyanakkor emlékeztetett, hogy a sürgősségi, azonnali beavatkozási lehetőséget már tavaly kiegészítették egy prevenciós és megelőző kvótával. A populációbecslésre vonatkozó tanulmányt, valamint a támadások és károk mértékét is figyelembe véve közvitára bocsátják az új miniszteri rendeletet az erre az évre vonatkozó kvótákkal. „A legújabb szaktanulmányunk azt mutatja, hogy 2016-tól, amióta megszüntették a beavatkozást, a medvepopuláció zavartalanul növekedett, ez is azt igazolja, hogy prevenciós és beavatkozási kvótára van szükség vadásztársulásokra leosztva. Így nemcsak az orvvadászatot szorítjuk vissza, de azt a jelenséget is, amikor az állampolgár kereste a saját igazságát a nagyvaddal szemben, amely sokszor emberi életet követelt.

A szaktanulmány ajánlásai alapján idénre 426 egyedes megelőzési kvótát határoztunk meg, tudományos alapon, a támadások és károk mértékének függvényében.

A 2016 előtti időszakhoz képest világos szabályokat vezetünk be a kvóta kiszámításánál, és a kilövésekre is. A vadásztársulatoknak a kilövéskor genetikai mintát kell venniük, az adott pontszámot meghaladó kapitális hímmedvék nem lőhetők ki, és szigorú jelentéstevési kötelezettséget vezetünk be a kilövések pontos nyomon követésére” – taglalta a miniszter. Összetett intézkedéscsomag alkalmazásán dolgoznak A tárcavezető rámutatott arra is, hogy 2020-ban, egy olyan időszakban vette át a minisztérium vezetését, amikor nem voltak időszerű szaktanulmányok vagy tudományos kutatások a romániai barnamedve-állományra vonatkozóan. Mindeközben Székelyföldön egyre több emberi élet került veszélybe a hiányos intézkedések okán elszaporodott medveállomány miatt. Ezért rendkívüli intézkedéseket kellett foganatosítania.

Ezzel a céllal fogadták el az azonnali beavatkozás lehetőségét szabályozó sürgősségi kormányrendelet, amely lehetővé tette a veszélyes medvék azonnali eltávolítását a településeken, amit a parlament kiegészítése nyomán jelenleg a településen kívül is alkalmazhatnak.