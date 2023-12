A magyarokat érintő közigazgatási kihívásokról és politikai szélsőségekről nyilatkozott Antal Árpád

Antal Árpád továbbá azt is kihangsúlyozta, hogy aki számára fontos Erdély, az belátja, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az egyetlen, amely az elmúlt 33 évben tett is valamit a magyar közösségért és annak fejlődéséért. „Csak az RMDSZ fogja tudni megakadályozni 2025-ben azt, hogy egy fejetlen, irreális, a magyar társadalom szempontjából végleges regionális átszerveződés történjen Romániában” – fogalmazott. Szerinte az elmúlt három évtizedben a szövetségnek sikerült felépítenie egy olyan intézményrendszert, amely biztonságot nyújt a magyar közösségnek, ez azonban meginogni látszik és könnyen elveszhet, ha a mögötte álló politikai erő gyengül.

A közigazgatási reformot illetően az RMDSZ-nek is van javaslata, amit időközben frissíteni fognak. Az eddigi elképzelésben a fejlesztési régiók átszervezését szorgalmaznák, vagyis azt, hogy a jelenlegi 8 fejlesztési régió helyett több, erősebb társadalmi kohézióval rendelkező, és földrajzi, történelmi, gazdasági szempontból homogénebb régiókat hozzanak létre. Második lépésben ezeknek közigazgatási hatásköröket is adnának alkotmánymódosítás révén.

Később Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök is előterjesztett egy elképzelést, a szövetség azonban azzal is szembement, mondván, hogy Romániában maradnia kell legalább egy magyar többségű régiónak.

„Enyhe túlzással azt is mondhatjuk, hogy minden harmadik román ember a két szélsőséges párt valamelyikére szavaz. Ez számomra ijesztő” – véleményezte a polgármester az eredményeket, és hozzátette, hogy ezek a számok ennél magasabbak is lehetnek a valóságban, tekintve, hogy sokan nem vállalják fel nyilvánosan pártpolitikai nézeteiket. Szerinte egy része azoknak a román politikusoknak, akik most a PSD, PNL pártokban politizálnak, „felnevelték” azokat a szavazókat, akik most helyettük az AUR-ra szavaznak, a magyarok jövőjét pedig nagyban fogja befolyásolni az, hogy jövőre kire voksolnak majd a választópolgárok.